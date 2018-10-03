В Вашингтоне считают поставки С-300 в Сирию серьёзной эскалацией напряжённости

Вместе с тем в США пока не получили подтверждений того, что зенитные комплексы прибыли в республику, сообщает агентство Интерфакс. Между тем вчера о завершении поставок С-300 Сирии перед президентом России отчитался министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что сирийских военных научат пользоваться комплексом за три месяца.