В Вашингтоне считают поставки С-300 в Сирию серьёзной эскалацией напряжённости
Вместе с тем в США пока не получили подтверждений того, что зенитные комплексы прибыли в республику, сообщает агентство Интерфакс. Между тем вчера о завершении поставок С-300 Сирии перед президентом России отчитался министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что сирийских военных научат пользоваться комплексом за три месяца.
Комментарии6
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fresh_breeze 03 октября 2018 | 01:21
"Вместе с тем в США пока не получили подтверждений того, что зенитные комплексы прибыли в республику"
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Как залетите в их зону действия, так и подтверждение получите.
opiatnovyi63 03 октября 2018 | 01:25
fresh_breeze: Зачем залетать в зону,если их можно уничтожить с дальней дистанции?
tvitov66 03 октября 2018 | 01:54
opiatnovyi63: какая дистанция? Год принятия на вооружение этой "современной" системы 1975 ... Тут полностью провал методологический, исторический и концептуальный - это как бОширов агент 007
serhio_25__ 03 октября 2018 | 01:25
Т.е. массовые поставки американцами оружия боевикам, это не эскалация, а вот поставка ПВО, которая действует только иностранных агрессоров, это эскалация. Западное двуличие и ложь не знает предела.
estamp 03 октября 2018 | 01:27
Хм! Поставка оборонительных стстем - эскалация, а бомбежки - неэскалация.
Вот уже тысячу раз подобную логику слышал... и каждый раз удивляюсь
foma55 03 октября 2018 | 01:50
Когда Кремль заявлял и заявляет ,что поставки ВСУ вооружений ситуацию на Донбассе не улучшит , а только ухудшит- это есть истина. Россия хоть и заявляет "мы не сторона конфликта", но тут же угрожающий и твёрдо заявляет ,что не позволит Украине победить ополченцев- сепаратистов. Как не слаба ВСУ с сепаратистами всё равно справится без поддержки из вне , а вот с ВСР без посторонней помощи нет.
А вот в Сирии совсем другое положение. Израиль самостоятельно может разнести в пух и прах всю российскую группировку включая военные корабли. И Кремль ничем не сможет помочь по причине отдалённости Сирии от российских границ. Надо либо удалить из Сирии иранские военные группировки или самим уйти. Израиль будет и впредь уничтожать ВС иранцев в Сирии и тех кто будет им мешать в этом. Израиль не Грузия!