В результате взрыва в спортзале школы в Дагестане пострадали пять подростков
Медики предлагают спецбортом перевезти пострадавших в Москву, у подростков ожоги до 90 процентов тела, сообщает РИА Новости. По предварительной версии МЧС, в школе села Эбдалая взорвались напольные весы. Следственный комитет начал проверку.
Комментарии3
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hrenvam 03 октября 2018 | 01:14
Если под напольные весы заложить фугас - то да...
djuga 03 октября 2018 | 01:53
hrenvam: Если под напольные весы заложить фугас - то да...
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Кто это сделал - нелюди.
Слов нет.
sparky 03 октября 2018 | 01:27
Бедные дети!