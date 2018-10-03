В результате взрыва в спортзале школы в Дагестане пострадали пять подростков

Медики предлагают спецбортом перевезти пострадавших в Москву, у подростков ожоги до 90 процентов тела, сообщает РИА Новости. По предварительной версии МЧС, в школе села Эбдалая взорвались напольные весы. Следственный комитет начал проверку.