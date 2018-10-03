Прощание с народным артистом России Романом Карцевым пройдет 4-го октября в Центральном доме литераторов

Церемония начнется в 11 утра. Об этом «Интерфаксу» сообщила помощница артиста.

Роман Карцев был великим комическим артистом, считает писатель Виктор Шендерович.

Роман Карцев умер 2 октября в Москве. Место захоронения Романа Карцева пока не определено,

среди возможных вариантов — Троекуровское кладбище в Москве, сообщил ТАСС источник, близкий к семье артиста.