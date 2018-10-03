Z Архив новостей новости
5 3 6 505
Эксклюзив Эха 00:01, 03 октября 2018

В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин

Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит» со ссылкой на силовые структуры региона и портал «Республика» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

На сайте карельского главка Следственного комитета сообщается о задержании двоих мужчин по подозрению в развратных действиях, совершенных группой лиц , имена задержанных не уточняются.

Очень странно, что в отношении людей, которые пытаются доказать, что массовые расстрелы людей проводили войска НКВД, заводят одинаковые дела в педофилии, сказал в нашем эфире главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов в беседе в ведущей «Эха Москвы» Ольгой Бычковой.

Музей под руководством Сергея Колтырина отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев в конце 1990-х нашел массовые захоронения репресированных и советских солдат.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 00:23


Похоже, что все эти дела высасывает из пальца один и тот же чекист с больной психикой.

fresh_breeze 03 октября 2018 | 00:37

"Очень странно, что в отношении людей, которые пытаются доказать, что массовые расстрелы людей проводили войска НКВД, заводят одинаковые дела в педофилии, сказал в нашем эфире главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов в беседе в ведущей «Эха Москвы» Ольгой Бычковой."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Очень странно, что выводы от Pussi-СМИ преподносятся, как нечто значимое. Так и свою репутацию можно утратить, с ними за компанию.

aleks_3310 03 октября 2018 | 00:37

Что то не так с подчиненными Бастрыкина. Не пора ли их всех, вместе с Бастрыкиным, проверить на детекторе лжи на предмет причастности к педофилии?
Ведут себя по образу и подобию "вора на котором шапка горит".
В очередной раз первыми кричат "держи вора". Настораживает меня это почему то!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 369 6 5004 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

Александр Гольц: Против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют РФ, у НАТО нет средства обороны «Крылатая ракета – это такое оружие, против которого ни у нас, ни у американцев нет мощного средства обороны», — сказал он…

5 58 6 5252
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 364 6 39212 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 103 6 12087
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 40 6 5291
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 105 6 15045 28.09
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 48 6 6988
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 169 6 25739 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Новости

Правительство разрабатывает социальную норму энергопотребления для населения Идею, предложенную Минэнерго и Минэкономики, уже одобрил вице-премьер Дмитрий Козак

5 51 6 7934
Новости

Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву

5 77 6 12934
Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 166 6 27461
Новости

В правительстве и антимонопольной службе одобрили идею ввести социальные нормы энергопотребления Таким образом, россиянам скоро придётся платить больше за перерасход энергии

5 39 6 6575
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 338 6 57527 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Ответы посла России в США Анатолия Антонова на вопросы «Эха Москвы» На двусторонних отношениях сказывается внутриполитическая ситуация в США. Сейчас все в Америке диктуется предвыборной конъюнктурой. Русофобы всех мастей торопятся перед выборами заработать «политические очки»...

5 100 6 17108 27.09
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 61 6 11040 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 77 6 13892 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон…

5 166 6 27461
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 141111 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 105 6 15045 28.09
Блоги

The Insider Расследования. Репортажи. Аналитика

Солберецкие, часть третья. «Бошировым» оказался «Герой России», полковник ГРУ Анатолий Чепига Его подразделение сыграло важную роль во второй Чеченской войне, а в 2014 году Путин присвоил ему звание героя России с формулировкой «за выполнение миротворческой миссии»...

5 809 6 307943 26.09
Kскрипаль, великобритания, преступление, расследования, общество, политика, власть, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 120 6 134885 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7310789
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3682909

Сегодня в эфире