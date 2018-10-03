В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин

Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит» со ссылкой на силовые структуры региона и портал «Республика» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

На сайте карельского главка Следственного комитета сообщается о задержании двоих мужчин по подозрению в развратных действиях, совершенных группой лиц , имена задержанных не уточняются.

Очень странно, что в отношении людей, которые пытаются доказать, что массовые расстрелы людей проводили войска НКВД, заводят одинаковые дела в педофилии, сказал в нашем эфире главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов в беседе в ведущей «Эха Москвы» Ольгой Бычковой.

Музей под руководством Сергея Колтырина отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев в конце 1990-х нашел массовые захоронения репресированных и советских солдат.