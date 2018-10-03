В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин
Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит» со ссылкой на силовые структуры региона и портал «Республика» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
На сайте карельского главка Следственного комитета сообщается о задержании двоих мужчин по подозрению в развратных действиях, совершенных группой лиц , имена задержанных не уточняются.
Очень странно, что в отношении людей, которые пытаются доказать, что массовые расстрелы людей проводили войска НКВД, заводят одинаковые дела в педофилии, сказал в нашем эфире главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов в беседе в ведущей «Эха Москвы» Ольгой Бычковой.
Музей под руководством Сергея Колтырина отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев в конце 1990-х нашел массовые захоронения репресированных и советских солдат.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 03 октября 2018 | 00:23
Похоже, что все эти дела высасывает из пальца один и тот же чекист с больной психикой.
fresh_breeze 03 октября 2018 | 00:37
"Очень странно, что в отношении людей, которые пытаются доказать, что массовые расстрелы людей проводили войска НКВД, заводят одинаковые дела в педофилии, сказал в нашем эфире главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов в беседе в ведущей «Эха Москвы» Ольгой Бычковой."
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Очень странно, что выводы от Pussi-СМИ преподносятся, как нечто значимое. Так и свою репутацию можно утратить, с ними за компанию.
aleks_3310 03 октября 2018 | 00:37
Что то не так с подчиненными Бастрыкина. Не пора ли их всех, вместе с Бастрыкиным, проверить на детекторе лжи на предмет причастности к педофилии?
Ведут себя по образу и подобию "вора на котором шапка горит".
В очередной раз первыми кричат "держи вора". Настораживает меня это почему то!