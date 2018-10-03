Генсек НАТО накануне саммита организации обвинил Россию в нарушении договора о ракетах малой и средней дальности.

В Москве обещают дать развернутый ответ на угрозы, прозвучавшие от постпреда США.

Данными о разработке в России крылатой ракеты 9М729 «Новатор» с членами альянса поделились американцы. От нашей страны военный блок ждет транспарентности и выполнения обязательств по договору о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанному три десятилетия назад.

Генсек НАТО назвал документ огромным достижением, поскольку были запрещены все ядерные ракеты средней дальности в Европе. В США уже пообещали сбивать запрещенные российские ракеты. Это будет в интересах всех европейских стран и даже Канады, сказала представляющая Вашингтон Кей Бейли Хатчинсон.

На Смоленской площади указали на агрессивные и деструктивные действия американских дипломатов. А ответ по существу подготовят военные эксперты. Весной с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в нарушении РСМД и производстве ракет выступало Министерство обороны.

Главной темой встречи в Брюсселе станет повышение оборонных расходов стран НАТО.

Между тем, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что не говорила о возможности нанесения ударов по российской территории.

«Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима», — написала она в Twitter.