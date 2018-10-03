Генсек НАТО накануне саммита организации обвинил Россию в нарушении договора о ракетах малой и средней дальности
В Москве обещают дать развернутый ответ на угрозы, прозвучавшие от постпреда США.
Данными о разработке в России крылатой ракеты 9М729 «Новатор» с членами альянса поделились американцы. От нашей страны военный блок ждет транспарентности и выполнения обязательств по договору о ликвидации ракет малой и средней дальности, подписанному три десятилетия назад.
Генсек НАТО назвал документ огромным достижением, поскольку были запрещены все ядерные ракеты средней дальности в Европе. В США уже пообещали сбивать запрещенные российские ракеты. Это будет в интересах всех европейских стран и даже Канады, сказала представляющая Вашингтон Кей Бейли Хатчинсон.
На Смоленской площади указали на агрессивные и деструктивные действия американских дипломатов. А ответ по существу подготовят военные эксперты. Весной с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в нарушении РСМД и производстве ракет выступало Министерство обороны.
Главной темой встречи в Брюсселе станет повышение оборонных расходов стран НАТО.
Между тем, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что не говорила о возможности нанесения ударов по российской территории.
«Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима», — написала она в Twitter.
Комментарии17
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sandro_007 03 октября 2018 | 00:16
США теряют влияние. Отсюда психоз и истерика.
gordy 03 октября 2018 | 00:18
Никто не хотел на кладбище, но все дружно шли в его сторону?
patrikk_2 03 октября 2018 | 00:22
В США уже пообещали сбивать запрещенные российские ракеты. Это будет в интересах всех европейских стран и даже Канады, сказала представляющая Вашингтон Кей Бейли Хатчинсон...
Эта Кей Хатчисон 1943 года, она из поколения Вудстока, наверняка в 69-м она хипповала, курила травку, закидывалась кислотой. И что с ней стало в 75 лет - она превратилась в старую стервятницу. Дебилы, мля.
danko1 03 октября 2018 | 00:27
Гонка вооружений уже погубила СССР.
Тупица и подонок Путин пока истребляет пенсионеров и предпенсионер и плодит дальнейшую нищету.
Но итог его "правления", а по сути уничтожения России, закономерен и известен.
vvietham 03 октября 2018 | 00:29
США в любой момент могут начать третью мировую войну
США нанесут удар по ракетным системам РФ
ну, что дорогие наши "либералы"
Прочувствовали, что такое американский дурдом на выезде [в штаб-квартире НАТО] :)
Теперь вряд ли кто из наших "либералов" сможет утверждать, что США не агрессивное террористическое государство - близнец и брат ИГИЛ, которое ответственно за сбитый Боинг над Донбассом:
Мы должны создать такой инцидент, который убедительно будет демонстрировать, что кубинский истребитель атаковал и сбил чартерный гражданский самолет... Направление рейса должно быть выбрано таким образом, чтобы он проходил через Кубу. Пассажирами должна быть представлена группа студентов колледжа на каникулах, чтобы обосновать необходимость чартерного рейса. (с) Министр обороны США Макнамара.
alexsokoll 03 октября 2018 | 00:38
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, переживший в марте 2018 года отравление якобы нервно-паралитическим веществом «Новичок», не поверил в причастность России к попытке его убийства. Скрипаль является «наглым русским националистом», поддерживающим «аннексию» Крыма и действия Путина на Украине, написал журналист Би-би-си Марк Урбан в книге «Дело Скрипаля».
Экс-полковник ГРУ отказывался верить и в то, что Россия причастна к военному конфликту на Востоке Украины, так как в этом случае российские войска «быстро достигли бы Киева».
По словам британского журналиста, Скрипаль поддерживает воссоединение Крыма с Россией. При этом украинцев Скрипаль «пренебрежительно» называет «просто овцами, которым нужен хороший пастух».
novyrusich 03 октября 2018 | 00:41
vvietham: А почему ты голубок, думаешь, что это приведет к войне.
Вон турки самолет сбили и Россия и не пикнула.
А почему?
А турки члены НАТО, за ними США.так что поучат немного вас и никакой войны.
так нам объяснили.
pavelmistery 03 октября 2018 | 00:48
vvietham: " Между тем, постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что не говорила о возможности нанесения ударов по российской территории. "
Боинг сбили пророссйиские сепаратисты, вооруженные российским буком (с) Доклад Объединенной следственной группы
Про кубинский истребитель - очень старый фейк
alexsokoll 03 октября 2018 | 00:32
danko1:
ДО Путина в 1999м средняя пенсия была 449р (64 буханки хлеба).
Такая же нищета сейчас в бандеростане.
В нищем Киеве бензин стоит в 2 раза дороже, чем в Москве, где МИНИМАЛЬНАЯ пенсия 17500р, что выше СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ Киева.
Нищета будет, если майданутые бандеры устроят майдан в России.
patrikk_2 03 октября 2018 | 00:34
danko1:
Ты чего, Данка-интригантка, и тут Путин виноват? Да разве же он не просил их принять Россию в Евросоюз и НАТО, разве не умолял не расширять НАТО на Восток, разве не уговаривал не размещать американские ПРО в Румынии и Польше? А они не верили ему, чувствовали себя Капитанами мира, победителями в Холодной войне и смеялись Путину в лицо. Вот теперь пусть сосут у Пети Верзилова.
novyrusich 03 октября 2018 | 00:35
sandro_007: США абсолютно обнаглдели от своей безнаказанности.
Просто делают что хотят.
Россия хочет им ответить, но для этого ей надо встать с колен, а она никак не может.
Что делать, надо вставать, но как. Слишком задирать задницу тоже опасно, да?
alexsokoll 03 октября 2018 | 00:42
novyrusich: Россия хочет им ответить
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Дурачок, ты новость то проситал?
Это США и НАТО собираются что-то делать в ответ на действия России, а не Россия думает что ей делать.
Как говорил русский врач Преображенский твоему деду - революционному швондеру - Кто на ком стоял?
:))))
novyrusich 03 октября 2018 | 00:54
alexsokoll: Во-во, голубок, и я о том же.
Правильно ты говоришь: миролюбивые США и НАТо вынуждены давать ответ на агрессивные действия России.
Они говорят то же самое, что и ты.
Генсек НАТО накануне саммита организации обвинил Россию в нарушении договора о ракетах малой и средней дальности.
А Россия будет объясняться. Испугалась, да?
Дружок дебильный, а ты знаешь кто был прообразом проф. Преображенского?
Это Сергей Воронов.
При рождении его назвали Самуил.
Самуил Абрамович Воронов. Родился он в семье Абрама Вениаминовича Воронова (1831—1927) и Рахили-Эстер Липской (?—1912), уроженцев Могилёвской губернии
Так что скорее может быть моим предком.
monik_7 03 октября 2018 | 00:57
sandro_007: вот когда за рубль будут давать ведро долларов, тогда США потеряют влияние. А пока наоборот
jjuddgge_ddrredd 03 октября 2018 | 00:17
Знаю, ботва "Эхо" ждёт Моего Актуального Коммента....
Ну, во-первых, и это Главное - много шума из ничего. Даже лень было комментировать, но эховская флора и фауна пребывает в возбуждённом состояни, смешно...хе-хе.
Американцы даже не "на пушку берут", просто троллят. Все это понимают, кроме ботвы.
Цель троллинга следущая.
Западу надоели гопнические выходки Пути, Запад сыт по горло амбициями Вождя страны с сырьевой экономикой и 1.5% Мирового ВВП.
Это намёк. Если и дальше Вождь будет лезть со своим свиным рылом в Калашный ряд, то все санкции, которые были до сих пор по отн. к России - покажутся детскими шалостями. США может ввести эмбарго на поставку нефти в Европу и арестовать суверенный долг РФ. А продаже нефти - основа бюджета. Не газа, а именно нефти. Газовый вентиль никто перекрывать не будет - без газа экономика Германии рухнет, а СПГ из Америки будет очень нескоро, а вот поставки нефти могут обрубить.
США стали действовать по отн. к России, как они действовали по отн к Сев. Корее и Ирану. Северокорейский пацан сдался Трампу, и мечтает о визите в Америку - посетить забеголовку Макдональда, Иран - пока стоит довольно устойчиво. Но уровень жизни в Иране довольно низкий, они уже давно привыкли к американскому давлению, а наши люди за последние годы привыкли к обеспеченной и сытой жизни, и будут крайне недовольны, если холодильник начнёт побеждать ТВ.
Короче, поживём - увидим, но Путе Я не завидую, как то всё у него сикось-накось последнее время, из виннера постепенно превращается в лузера...
Так шта успокойтесь, бандерлоги, хомячки и ватаны, никаких взаимных ракетных ударов не предвидится, просто троллинг. Но у Пути настроение херовое, полагаю.Потому что доигрался, и он это начинает понимать...хе-хе....
jjuddgge_ddrredd 03 октября 2018 | 00:19
jjuddgge_ddrredd: Два пикейных жилета беседуют.
- Ты слышал, лидеры стран "Большой семёрки собираются в Гааге?
- А Путин?
- Путин там будет попозже...
Зы. Путин столько всего наворотил, и в стране, и в Мире, что СПОКОЙНО ему уйти на пэнзию - невозможно. Точка невозврата для него - пройдена. Участь его - печальна. Может прав фейковый политолог Стас Белковский, который когда-то предсказал Путе шарфик в качестве "подарка" от ближайшего окружения. Для элиты - это решение всех их проблем, сразу и кардинально....
Шарфик, скажете. Да и хрен с ним...с шарфиком))). Надоел этот придурок всем, в том числе и Мне. 2 срока, как в цивилизованных странах - и достаточно. Ушёл бы нормально. Сам виноват.
vitfom 03 октября 2018 | 00:45
Предлагаю кинуть в них валенком. Похоже журналисты снова все передернули, и перевели не верно.