ЦСКА открыл счет в матче с командой Реал Мадрид в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Гол на второй минуте забил Никола Влашич. Матч проходит на стадионе «Лужники».
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Гол на второй минуте забил Никола Влашич. Матч проходит на стадионе «Лужники».
Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву
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