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23:02, 02 октября 2018

ЦСКА открыл счет в матче с командой Реал Мадрид в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Гол на второй минуте забил Никола Влашич. Матч проходит на стадионе «Лужники».

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