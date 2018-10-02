США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности
США нанесут удар по российским ракетным системам, если их разработкой Москва будет нарушать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон. Она добавила, что США найдут и уничтожат это вооружение до того момента, как оно начнет функционировать. Хатчинсон подчеркнула, что американская сторона на протяжении нескольких лет пытается дать понять России, что она знает о нарушении договора о РСМД.
В последнее время Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении договора, а в мае президент Трамп поручил подготовить пакет санкций против России из-за этого.
Комментарии19
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glotov 02 октября 2018 | 23:03
А девушка пьяна
Уже который день...
kottigr1 02 октября 2018 | 23:11
glotov: США не нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва не нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности..
patrikk_2 02 октября 2018 | 23:12
США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности...
США готовы превентивно уничтожить новое российское оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила постпред США при НАТО, передает Reuters. При этом в стенограмме НАТО таких слов нет, а позже изменило трактовки и само агентство.
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон якобы пригрозила России превентивными ударами с целью уничтожить ее ракеты средней и меньшей дальности. США утверждают, что Москва нарушает договор о запрещении таких ракет. Согласно Reuters, Хатчисон сказала, что если переговоры с Россией не дадут результатов, то США будут рассматривать нанесение ударов, которые выведут такие ракеты из строя еще до их развертывания.
На официальном сайте посольства США при НАТО размещена стенограмма пресс-конференции Хатчисон, в которой ничего похожего на угрозу превентивных ударов нет.
«Если Россия продолжит утверждать, что не нарушает этот договор, в то время как у нас есть ясные доказательства того, что она это делает, наша дипломатия должна быть усилена, и мы должны рассмотреть иные способы усадить Россию за стол переговоров. Мы будем консультироваться с союзниками. Европейцы чрезвычайно озабочены этой темой. Мы будем просить Россию вернуться к соблюдению договора, и сами готовы его полностью выполнять. Но может наступить момент, когда Америка будет вынуждена перестать выполнять требования этого договора. Это не является неизбежным, но мы выкладываем на стол все данные, чтобы наши союзники помогли нам повлиять на Россию».
vvietham 02 октября 2018 | 23:15
США в любой момент может начать третью мировую войну
США нанесут удар по ракетным системам РФ
ну, что дорогие наши либералы
Прочувствовали, что такое американский дурдом на выезде [в штаб-квартире НАТО] :)
Теперь вряд ли кто из наших "либералов" сможет утверждать, что США не агрессивное террористическое государство - близнец и брат ИГИЛ, которое ответственно за сбитый Боинг над Донбассом:
Мы должны создать такой инцидент, который убедительно будет демонстрировать, что кубинский истребитель атаковал и сбил чартерный гражданский самолет... Направление рейса должно быть выбрано таким образом, чтобы он проходил через Кубу. Пассажирами должна быть представлена группа студентов колледжа на каникулах, чтобы обосновать необходимость чартерного рейса. (с) Министр обороны США Макнамара.
patrikk_2 02 октября 2018 | 23:17
"США готовы превентивно уничтожить новое российское оружие, которое нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила постпред США при НАТО, передает Reuters. При этом в стенограмме НАТО таких слов нет, а позже изменило трактовки и само агентство..."
Это какой-то английский наркоман "Павлик Каныгин" из Reuters, выковырял этот "эксклюзив" из жирной жопы английского "Димы Муратова".
antiboh 02 октября 2018 | 23:20
kottigr1: Во дожили,скоро покруче будет Карибского и это несмотря на отсутствие идеологических разногласий. Во довёл ...
glotov 02 октября 2018 | 23:20
kottigr1: США его уже нарушила, разместив установки ПРО.
kara 02 октября 2018 | 23:08
искусство договариваться?
turrinn 02 октября 2018 | 23:08
вован, таки, уничтожит Россию.
знать, заслужил народ...
begly_ 02 октября 2018 | 23:12
turrinn:
Нанесут удар и уничтожат до появления это разные вещи, разные способы достижения цели.
Так, слизнячок?
turrinn 02 октября 2018 | 23:23
begly_:
здравствуй, голубок.
жёнка твоя, смотрю, шпарит.
а ты чё сопли распустил? иль не мужик?
klegg 02 октября 2018 | 23:08
ждем авторитетного мнения недо-экспертов на "соловьином помете"
protoukrop 02 октября 2018 | 23:11
Из-за ситуации с Украиной они боятся даже открыто поставлять хохлам летальное оружие. А тут вдруг из-за несоблюдения договора нанесут удар по российским ракетным системам на территории России. Марихуану в США что-ли легализовали?
begly_ 02 октября 2018 | 23:15
protoukrop:
Да бредятина это, а не новость.
mr_samgin 02 октября 2018 | 23:19
protoukrop: пару примитивных ракет Северной Кореи боятся, а на ядерный арсенал России наплевать. Это не марихуана. Химия какая-то, наверное.
mikr 02 октября 2018 | 23:14
Пластинку заело, что ли? Американцы давно уже не способны нанести удар по России, не получив в ответ не менее сокрушительный удар. В результате сдохнут сами, а их место достанется Китаю. Нет, американцы не такие самоубийцы, чтобы пытаться конфликтовать напрямую с Россией. Скорее всего они попытаются спровоцировать украинцев принести жертву во имя интересов США. И не исключено, что несколько миллионов украинцев по команде из Вашингтона отдадут свои жизни ради размена хотя бы на несколько тысяч россиян. Для США это будет вполне положительным результатом, а мнение самих украинцев давно уже никого не интересует.
elixer 02 октября 2018 | 23:15
Готовятся отбивать атаки на Прибалтику?
mr_samgin 02 октября 2018 | 23:16
Нарушает ли Росстя договор мы не узнаем.
Вот только какой смысл России нарушать его? Чтобы ударьтесь по Европе и погибнуть в ответном натовском ударе? Так такое безумие и сейчас проделать можно при помощи хотябы Калибров. Зачем для этого ракеты средней дальности?
piterrr 02 октября 2018 | 23:18
Вот так какая-то шваль гэбистская жирно набивает "санкционкой" свои гэбистские кишки, нагнетая для удержания своей неконституционной власти напряжение в мире, подставляя под санкции и грабя при этом нищее население РФ!