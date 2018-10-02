Несколько тысяч человек окружили здание парламента Армении, ожидая завершения переговоров премьера Никола Пашиняна с парламентскими силами по вопросу внеочередных парламентских выборов.

Демонстранты скандируют лозунги с призывом роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.

Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в закон , затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.

После этого премьер Армении назвал поддержавших закон депутатов контрреволюционерами. Он также заявил об увольнении с должностей министров и губернаторов политиков от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».