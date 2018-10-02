Несколько тысяч человек окружили здание парламента Армении
Несколько тысяч человек окружили здание парламента Армении, ожидая завершения переговоров премьера Никола Пашиняна с парламентскими силами по вопросу внеочередных парламентских выборов.
Демонстранты скандируют лозунги с призывом роспуска парламента и проведения внеочередных выборов.
Ранее парламент Армении на внеочередном заседании принял изменения в закон , затрудняющие роспуск высшего законодательного органа страны.
После этого премьер Армении назвал поддержавших закон депутатов контрреволюционерами. Он также заявил об увольнении с должностей министров и губернаторов политиков от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».
Комментарии1
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kit07_12 02 октября 2018 | 23:05
Це майдан чи не майдан? Если майдан, то где КАРАБАХНЕНАШ? Где "армяне оккупанты, нарушили международное право и отжали Карабах у незалежного Азербайджана"? Почему этого нету? Этот Пашинян неправильный оппозиционер, совсем не либеральный. Ему надо у наших оппов поучиться свою страну гнобить.