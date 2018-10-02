ЦСКА открыл счёт в матче Лиги чемпионов с «Реалом» на второй минуте
ЦСКА открыл счёт в матче Лиги чемпионов с «Реалом» на второй минуте. Матч проходит на стадионе «Лужники».
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ЦСКА открыл счёт в матче Лиги чемпионов с «Реалом» на второй минуте. Матч проходит на стадионе «Лужники».
Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву
Комментарии1
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glotov 02 октября 2018 | 22:56
И у Реала случаются глупейшие ошибки в обороне.