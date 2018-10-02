Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники при отсутствии злого умысла
Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники при отсутствии преступного умысла. Наказание можно заменить на административное или просто изымать технику, — сообщил РБК представитель прокуратуры Александр Куренной. Он отметил, что у ведомства нет права законодательной инициативы.
Напомню, этим летом ФСБ решила уточнить определение шпионской техники и предложила отнести к ней любые приборы, системы и программы, которые могут скрыто получать информацию. При этом были проигнорированы все замечания о том, что в этом случае к шпионской технике могут быть отнесены и обычные бытовые приборы.
Комментарии5
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chnch 02 октября 2018 | 22:36
Шпиономания процветает, комететчики с вывернутыми мозгами у власти, а тут статью смягчить? Кукиш вам, и Путин не поможет.
polikarpich 02 октября 2018 | 23:20
chnch: То есть, "злого умысла" не было, но наказать как-то всё равно придётся? Это как? И зачем?
sm59 02 октября 2018 | 22:39
Когда садят за "умысел" , а не за деяние - это "песец".
Интересно, как они определят, что человек замыслил?
neyexo 02 октября 2018 | 22:59
sm59: про умысел, вот нормальный текст постановления
Не позднее 07.12.2011 Г., приступив к достижению своей преступной цели, осознавая, что самостоятельно реализовать свой преступный умысел, согласно разработанной им преступной схеме будет не возможно, осведомил ранее знакомого М. о своих преступных намерениях, предложив последнему оказать содействие в достижении его преступного умысла, направленного на незаконное завладение имуществом ЗАО ... путем выкупа основных прав требований кредиторов к ЗАО ... для установления контроля над процедурой банкротства указанной организации, с целью отчуждения имущества в адрес подконтрольной Г. организации. Получив согласие М. на оказание содействия в достижении его преступного умысла, направленного на незаконное завладение имуществом ЗАО ..., Г., таким образом вступил с ним в преступный сговор.
07.12.2011 Г., реализуя свой преступный умысел, ...
neyexo 02 октября 2018 | 22:52
Все автомобильные регистраторы снимают скрытно.
Или на лобовом стекле должна гореть надпись - "идет видеосъемка" - тогда не скрытно