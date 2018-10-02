Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники при отсутствии злого умысла

Генпрокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование шпионской техники при отсутствии преступного умысла. Наказание можно заменить на административное или просто изымать технику, — сообщил РБК представитель прокуратуры Александр Куренной. Он отметил, что у ведомства нет права законодательной инициативы.

Напомню, этим летом ФСБ решила уточнить определение шпионской техники и предложила отнести к ней любые приборы, системы и программы, которые могут скрыто получать информацию. При этом были проигнорированы все замечания о том, что в этом случае к шпионской технике могут быть отнесены и обычные бытовые приборы.