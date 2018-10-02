Россия передала Сирии 49 единиц техники, в том числе 4 пусковые установки в рамках поставки системы С-300
Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Путина с членами Совета безопасности. Работы по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будут завершены к 20-му октября. Отбор персонала для обслуживания С-300 завершен. Началось обучение, которое продлится 3 месяца, — сказал Шойгу.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mavviomi 02 октября 2018 | 22:37
израильским летчикам будет на чем тренироваться.
michael_c 02 октября 2018 | 22:39
Как и сирийским расчётам С-300 .
Много , ещё российского ...добра там летает ...
mayk18_10 02 октября 2018 | 22:51
michael_c: Сирийский Глава МИД, в Нью Йорке заявил, пару дней назад что теперь Сирия с нетерпением ждет поставок С400...
Этож скока Су30 и Су35 они должны снести-шоб Россия им еще и С400--подарила?
Кстати каждая система С300 стоит бюджету России-1 миллиард долларов...Это сколько детей вылечить можно или пенсионный возраст выхода на пенсию не продлять..
Ведь к самой С300 и ракеты и инфаструктура и разные электронные прибамбасы еще нужны?
А ВВС Израиля-их нагло уничтожит...
И убытков то ,убытков бюджету России?
kottigr1 02 октября 2018 | 22:55
mayk18_10: Что бы всё это путинской б..дство с Асадом закончилось, достаточно будет Асаду только одного выстрела из этих С-300 в сторону какого нибудь транспортника США или мирного борта летящего на Кипр.. Дальше будет очень тщательная и мелкая прополка о которой хорошо знают те немногие выжившие из батальона Вагнера..
velbkeirf1 02 октября 2018 | 22:43
mavviomi: прыгать с парашюта?
alexisgross_082018 02 октября 2018 | 22:50
velbkeirf1: Ну для начала ванятка выясни чем отличается С-300 на Кипре - где многократно проводились учения авиации ЦАХАЛА и вариант, поставляемый в Сирию.
ЧЕм может удивить страна, закупающая БПЛА у Израиля и не могущая построить своего ?
velbkeirf1 02 октября 2018 | 23:03
alexisgross_082018: я Абрамчик вообще не представляю войну с Израилем, это все равно что слону с мандавошками ты похоже храбришься от страха?
Напрасно места в ЕАО много всех приютим если что
dm2 02 октября 2018 | 23:06
velbkeirf1: я так понял, мандавошка, это РФ :)
mayk18_10 02 октября 2018 | 23:08
velbkeirf1: Неуч тупой-а разве не с мощным СССР -который вооружил арабов своим самым супер пупер современным оружием-и возглавил крестовых и мусульманский поход на Израиль-воевал Израиль в 1967,1973 и в 1982г-и бежали советские и арабские мандавошки величиной со слонов-от маленького да удаленького Израиля....
alexisgross_082018 02 октября 2018 | 23:10
velbkeirf1: Ванятка а пох как лаптежников валить будут целиком на ИЛ-20 или Ту-134 или на пути на Кипр. Ты ванятка запомни одно - русский сирийцу - товарищ, брат и мишень.
aleksandr39 02 октября 2018 | 22:51
velbkeirf1: Так что ,опять в России увеличатся тарифы ЖКХ и каждый день будут дорожать бензин и продукты ?
piterrr 02 октября 2018 | 22:39
Вот так окурок гэбистский продолжает разжигать войну в Сирии, грабя для её финансирования и без того нищее и ограбленное им российское население!
andrii1979 02 октября 2018 | 22:46
Коалиции и Израиль разбомбят их в течении 20 дней
nina51 02 октября 2018 | 22:51
andrii1979: а за сколько можно разбомбить Исраэль ?
mayk18_10 02 октября 2018 | 22:56
nina51:Израиль имеет 4х ступенчатую ,самую продвинутую систему ПРО на БВ,да и израильские летчики по праву считаются лучшие в мире...
Так что у России раньше закончатся ВКС прежде чем они начнут бомбить Израиль
nina51 02 октября 2018 | 23:14
mayk18_10: ракетами задавим и ввс не помогут ))) такой маленький кусок земли просто расплавится )))
alexisgross_082018 02 октября 2018 | 23:15
nina51: Ты главное не летай в ближайшее время на Кипр или в Турцию. А лучше сиди дома. Сколько сирийских приматов будут учить - вот столько и сиди
velbkeirf1 02 октября 2018 | 23:11
andrii1979: а шо хохлы устроют еще одно АТО как в Донецке, почему двадцать то кто считал?
tremlin 02 октября 2018 | 22:50
Смотрит ботексный карлик грустно на карту - кем бы ещё посраться?.. А никого уже и не осталось. Со всеми успел. Можно только головой об стену стукнуться.
chnch 02 октября 2018 | 22:50
Передола Сирири - " Извини, я только хотел узнать, без чего?
― Без-воз-мезд-но! То-есть даром.
― А, даром. Понятно.." (С)
trans 02 октября 2018 | 22:55
Дед Щукарь все сильнее увязает в Сирии. Даже не представляю как он оттуда будет выбираться. А учитывая тот факт что Запад отказался помогать в восстановлении Сирии пока там правит Асад, то похоже до конца жизни Щукарь там будет торчать.
salut__521 02 октября 2018 | 23:10
Шойгу, с важным горделивым видом распоряжающийся техникой по указке фюрера, напоминает осла...
wasielna 02 октября 2018 | 23:12
А наши самолеты приостановят полеты на срок, пока обучаемые сдадут экзамены?
xknk 02 октября 2018 | 23:18
Дебилы, б.я.. ( Лавров)
ly4_sveta 02 октября 2018 | 23:23
Так-то вот дружить с кровавой гэбней. И санкции-то
не поддерживали, и на парады-то летали, и в рот-то
патологическому лжецу смотрели, принимая за своего,
продавая БПЛА, земли какие-то христианские даря и т.д.
и т.п. Разве можно связываться с жуликами?