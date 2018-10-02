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22:31, 02 октября 2018

Россия передала Сирии 49 единиц техники, в том числе 4 пусковые установки в рамках поставки системы С-300

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Путина с членами Совета безопасности. Работы по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будут завершены к 20-му октября. Отбор персонала для обслуживания С-300 завершен. Началось обучение, которое продлится 3 месяца, — сказал Шойгу.

Комментарии

25

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mavviomi 02 октября 2018 | 22:37

израильским летчикам будет на чем тренироваться.

michael_c 02 октября 2018 | 22:39

Как и сирийским расчётам С-300 .
Много , ещё российского ...добра там летает ...

mayk18_10 02 октября 2018 | 22:51

michael_c: Сирийский Глава МИД, в Нью Йорке заявил, пару дней назад что теперь Сирия с нетерпением ждет поставок С400...
Этож скока Су30 и Су35 они должны снести-шоб Россия им еще и С400--подарила?
Кстати каждая система С300 стоит бюджету России-1 миллиард долларов...Это сколько детей вылечить можно или пенсионный возраст выхода на пенсию не продлять..
Ведь к самой С300 и ракеты и инфаструктура и разные электронные прибамбасы еще нужны?
А ВВС Израиля-их нагло уничтожит...
И убытков то ,убытков бюджету России?

kottigr1 02 октября 2018 | 22:55

mayk18_10: Что бы всё это путинской б..дство с Асадом закончилось, достаточно будет Асаду только одного выстрела из этих С-300 в сторону какого нибудь транспортника США или мирного борта летящего на Кипр.. Дальше будет очень тщательная и мелкая прополка о которой хорошо знают те немногие выжившие из батальона Вагнера..

velbkeirf1 02 октября 2018 | 22:43

mavviomi: прыгать с парашюта?

alexisgross_082018 02 октября 2018 | 22:50

velbkeirf1: Ну для начала ванятка выясни чем отличается С-300 на Кипре - где многократно проводились учения авиации ЦАХАЛА и вариант, поставляемый в Сирию.
ЧЕм может удивить страна, закупающая БПЛА у Израиля и не могущая построить своего ?

velbkeirf1 02 октября 2018 | 23:03

alexisgross_082018: я Абрамчик вообще не представляю войну с Израилем, это все равно что слону с мандавошками ты похоже храбришься от страха?
Напрасно места в ЕАО много всех приютим если что

dm2 02 октября 2018 | 23:06

velbkeirf1: я так понял, мандавошка, это РФ :)

mayk18_10 02 октября 2018 | 23:08

velbkeirf1: Неуч тупой-а разве не с мощным СССР -который вооружил арабов своим самым супер пупер современным оружием-и возглавил крестовых и мусульманский поход на Израиль-воевал Израиль в 1967,1973 и в 1982г-и бежали советские и арабские мандавошки величиной со слонов-от маленького да удаленького Израиля....

alexisgross_082018 02 октября 2018 | 23:10

velbkeirf1: Ванятка а пох как лаптежников валить будут целиком на ИЛ-20 или Ту-134 или на пути на Кипр. Ты ванятка запомни одно - русский сирийцу - товарищ, брат и мишень.

aleksandr39 02 октября 2018 | 22:51

velbkeirf1: Так что ,опять в России увеличатся тарифы ЖКХ и каждый день будут дорожать бензин и продукты ?

piterrr 02 октября 2018 | 22:39

Вот так окурок гэбистский продолжает разжигать войну в Сирии, грабя для её финансирования и без того нищее и ограбленное им российское население!

andrii1979 02 октября 2018 | 22:46

Коалиции и Израиль разбомбят их в течении 20 дней

nina51 02 октября 2018 | 22:51

andrii1979: а за сколько можно разбомбить Исраэль ?

mayk18_10 02 октября 2018 | 22:56

nina51:Израиль имеет 4х ступенчатую ,самую продвинутую систему ПРО на БВ,да и израильские летчики по праву считаются лучшие в мире...
Так что у России раньше закончатся ВКС прежде чем они начнут бомбить Израиль

nina51 02 октября 2018 | 23:14

mayk18_10: ракетами задавим и ввс не помогут ))) такой маленький кусок земли просто расплавится )))

alexisgross_082018 02 октября 2018 | 23:15

nina51: Ты главное не летай в ближайшее время на Кипр или в Турцию. А лучше сиди дома. Сколько сирийских приматов будут учить - вот столько и сиди

velbkeirf1 02 октября 2018 | 23:11

andrii1979: а шо хохлы устроют еще одно АТО как в Донецке, почему двадцать то кто считал?

tremlin 02 октября 2018 | 22:50

Смотрит ботексный карлик грустно на карту - кем бы ещё посраться?.. А никого уже и не осталось. Со всеми успел. Можно только головой об стену стукнуться.

chnch 02 октября 2018 | 22:50

Передола Сирири - " Извини, я только хотел узнать, без чего?
― Без-воз-мезд-но! То-есть даром.
― А, даром. Понятно.." (С)

trans 02 октября 2018 | 22:55

Дед Щукарь все сильнее увязает в Сирии. Даже не представляю как он оттуда будет выбираться. А учитывая тот факт что Запад отказался помогать в восстановлении Сирии пока там правит Асад, то похоже до конца жизни Щукарь там будет торчать.

(комментарий скрыт)

salut__521 02 октября 2018 | 23:10

Шойгу, с важным горделивым видом распоряжающийся техникой по указке фюрера, напоминает осла...

wasielna 02 октября 2018 | 23:12

А наши самолеты приостановят полеты на срок, пока обучаемые сдадут экзамены?

xknk 02 октября 2018 | 23:18

Дебилы, б.я.. ( Лавров)

ly4_sveta 02 октября 2018 | 23:23

Так-то вот дружить с кровавой гэбней. И санкции-то
не поддерживали, и на парады-то летали, и в рот-то
патологическому лжецу смотрели, принимая за своего,
продавая БПЛА, земли какие-то христианские даря и т.д.
и т.п. Разве можно связываться с жуликами?

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