Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что у его подзащитного из-за голодовки серьезно ухудшилось здоровье

У Сенцова сердечная недостаточность, ревматизм, проблемы с печенью, почками и состоянием крови. Ему назначили определенные лекарства, капельницу с глюкозой и питательные смеси, — рассказал Динзе изданию «Настоящее время».

Голодовка Олега Сенцова продолжается 142-й день. Украинский режиссер добивается освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных.