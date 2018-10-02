Адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что у его подзащитного из-за голодовки серьезно ухудшилось здоровье
У Сенцова сердечная недостаточность, ревматизм, проблемы с печенью, почками и состоянием крови. Ему назначили определенные лекарства, капельницу с глюкозой и питательные смеси, — рассказал Динзе изданию «Настоящее время».
Голодовка Олега Сенцова продолжается 142-й день. Украинский режиссер добивается освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных.
Комментарии10
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bereshliberalivjamu 02 октября 2018 | 22:44
шел 4 месяц ухудшений.
kottigr1 02 октября 2018 | 22:51
bereshliberalivjamu: Странно, что деятели культуры стран Запада, в знак поддержки Сенцова, ещё не обратились к правительствам своих стран с требованием о бойкоте закупок у РФ углеводородов.. Нельзя спонсировать диктатора, убивающего невинных людей..
kit07_12 02 октября 2018 | 23:00
kottigr1: //Нельзя спонсировать диктатора, убивающего невинных людей.. //
Это ти про свою Парашенку, убивающую Савченко, та, порохобот?
kottigr1 02 октября 2018 | 23:08
kit07_12: Савченко тоже пыталась взорвать несуществующий ж/д вокзал в Ялте ?
kit07_12 02 октября 2018 | 23:13
kottigr1: Савченко пыталась взорвать твоего любимого Хохлобаши, проплывая по Днепру на барже и обстреливая его резиденцию из минометов, потом ретироваться на скутерах.
kottigr1 02 октября 2018 | 23:16
kit07_12: Уговорил.. Пусть деятели культуры стран Запада, в знак поддержки Савченко, обратятся к правительствам своих стран с требованием о бойкоте закупок у Украины углеводородов..
neyexo 02 октября 2018 | 22:46
Здоровье надо беречь
glotov 02 октября 2018 | 22:48
И тут американцы собрались бедолагу еще и воздушным ударом добить. Ироды.
begly_ 02 октября 2018 | 22:57
А что Сенцову мешает пожрать? Дырявую ложку ему вроде не выдали - бери да наворачивай пайку, которую все люди едят.
kara 02 октября 2018 | 22:58
так фото же есть, вполне нормально выглядит.