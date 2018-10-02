Человек с ножом напал на пассажира городской электрички на северо-востоке Лондона

Мужчина был ранен, — сообщает на своем сайте британская газета «Ивнинг стандард».

По ее информации, инцидент произошел на станции «Хэкни сентрал», после которого пассажиры срочно стали покидать вагон, в результате чего в поезде возникла давка.

Журналист Ник Рено-Комия, ставший свидетелем происшествия, сообщил в «Твиттере», что нападавшего, который находился в ярости, в итоге арестовала полиция.

Компания London Overground, обслуживающая городские электрички, информировала о временном закрытии станции «Хэкни сентрал», — сообщает ТАСС.