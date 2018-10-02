Человек с ножом напал на пассажира городской электрички на северо-востоке Лондона
Мужчина был ранен, — сообщает на своем сайте британская газета «Ивнинг стандард».
По ее информации, инцидент произошел на станции «Хэкни сентрал», после которого пассажиры срочно стали покидать вагон, в результате чего в поезде возникла давка.
Журналист Ник Рено-Комия, ставший свидетелем происшествия, сообщил в «Твиттере», что нападавшего, который находился в ярости, в итоге арестовала полиция.
Компания London Overground, обслуживающая городские электрички, информировала о временном закрытии станции «Хэкни сентрал», — сообщает ТАСС.
Комментарии7
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aleksandr39 02 октября 2018 | 22:37
Это был ополченец -наемник из ОПГ " днр -лугандон " .
alexsokoll 02 октября 2018 | 22:50
Петров и васечкин из ГРУ убивают
alexsokoll 02 октября 2018 | 22:53
Начальник поезда «Ковель – Москва» во время движения состава вытолкала одного из пассажиров из вагона из-за того, что он не распечатал электронный билет.
Инцидент произошел 30 сентября. «Начальник поезда 078 ЛЦ сообщением Ковель – Москва, избивая, вытолкнула пассажира из поезда, который двигался
alexsokoll 02 октября 2018 | 22:57
aleksandr39:
Шо, бандера, нищем засранном бандеростане делать тебе нечего, кроме как читать новости о богатой России ?
:))))
Ну ты поскачи, покричи
Сало!
Саало!
Сало уронили!
Баранам сала!
:)))))
Смешные вы, дебилоиды майданутые.
Ты почитай vz.ru - нормальные новости, вообще опилки под твоей кастрюлькой взорвутся.
:))))
glotov 02 октября 2018 | 22:40
Дикая страна.
kisa2000 02 октября 2018 | 22:40
опять турист Баширов озорничает в Лондоне.
benin_papa__ 02 октября 2018 | 23:12
А этническая, культурная и конфессионная составляющая у этого "мужчины с ножом" имеется?
Не во времена Конан Дойла живем, поди.
Это тогда по Лондону ходили сплошь британцы. Помнится, в "Сокровищах Агры" какой-то дикарь тоже повадился было отравленными колючками харкать.
Так его просто застрелили как собаку и все дела.
А ведь всего-то чуть больше 150 лет прошло...