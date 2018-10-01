М. Григорян: Премьер-министр Армении отправился на переговоры с руководителями парламентских фракций о своей отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился на переговоры с руководителями парламентских фракций о своей отставке. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил журналист и директор Общественного радио Армения Марк Григорян.

«В настоящий момент Никол Пашинян, собрав буквально за полтора часа, по моим оценкам, около 100 тысяч сторонников на улицах Еревана направляется в Парламент для того, чтобы говорить о своей отставке», — сказал он.

М.Григорян отметил, что теряющий популярность премьер-министр хочет организовать досрочные парламентские выборы, чтобы победить на них и утвердиться у власти, однако оппозиционное парламентское большинство не дает провести новые выборы.

«Единственный способ решить этот конституционный кризис — отставка премьер-министра, после этого парламент дважды не выбирает нового — и тогда парламент распускается по закону», — заявил он.

Сегодня премьер-министр Армении Н.Пашинян объявил о своей готовности уйти в отставку досрочно.