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22:06, 02 октября 2018

Коалиционное правительство ФРГ представило новую концепцию для уменьшения загрязнения воздуха крупных городов

Для этого предлагается сократить количество дизельных автомобилей, не отвечающих норме «евро 6», которая допускает выброс 80 миллиграммов оксидов азота на километр.

В 14 городах ФРГ грозят запреты на проезд дизельных автомобилей с нормой выхлопов «евро 5» и ниже. В настоящее время уровень диоксида азота в этих мегаполисах составляет более 50 микрограммов на кубометр воздуха. Еврокомиссия может вынести миллионные штрафы, если ситуация до конца года не изменится. Чтобы избежать запретов и штрафов, правительство ФРГ предложило концепцию по обмену, переоснащению и ремонту старых дизельных автомобилей.

В рамках программы «чистый воздух» предполагается переоснастить новыми катализаторами 28 тысяч мусоровозов, 190 тысяч автомобилей ремонтных мастерских и служб доставки. При этом 80 процентов затрат будет нести государство.
Граждане, которые не пожелают расстаться со своим «дизелем», смогут также оснастить его новым катализатором за счет автоконцернов. Однако пока что на это согласился только «Фольксваген». Соответствие автомобилей норме «евро 6» будет строго контролироваться ведомствами по их допуску.

До конца детали концепции пока не прояснены. Однако начало борьбе с диоксидом азота, от которого, по недавним подсчетам, в Евросоюзе ежегодно умирают более ста тысяч человек, положено.

Комментарии

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moriak2 02 октября 2018 | 22:55

Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле

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