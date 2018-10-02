США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности
США нанесут удар по российским ракетным системам, если их разработкой Москва будет нарушать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон. Она добавила, что США найдут и уничтожат это вооружение до того момента, как оно начнет функционировать. Хатчинсон подчеркнула, что американская сторона на протяжении нескольких лет пытается дать понять России, что она знает о нарушении договора о РСМД.
В последнее время Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении договора, а в мае президент Трамп поручил подготовить пакет санкций против России из-за этого.
У стран НАТО нет средства обороны против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют Россию, сказал «Эху Москвы» политолог Александр Гольц, отвечая на вопрос о возможности уничтожения российских ракет.
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Альянса считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД. Позднее постпред США при НАТО сообщила о готовности США сбивать российские крылатые ракеты, разработка которых ведется в нарушении ДРСМД в случае необходимости.
Комментарии44
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bereshliberalivjamu 02 октября 2018 | 22:06
Петушатня раскудахталась.
gonduras_on_colima 02 октября 2018 | 22:13
bereshliberalivjamu: // Петушатня раскудахталась. //
Это да, удило ватное, кремлядские петушки они такие.
А мультики какие про ядрёну ракету делают... Ууу...
patrikk_2 02 октября 2018 | 22:14
США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности...
Туркам спустили гибель Су-24? Израильтянам простили Ил-20? Вот теперь не удивляйтесь, что американцы грозят нанести удар по нашей территории.
marattto 02 октября 2018 | 22:19
patrikk_2: А кто спустил то? Путин, е.в.р.!
patrikk_2 02 октября 2018 | 22:25
На удар нужно отвечать ударом, не задумываясь о последствиях. Будь-то турецкий гарнизон или израильский лётный городок - все должны были ответить за наши сбитые самолёты.
polikarpich 02 октября 2018 | 22:30
patrikk_2: Ух ты! Ударом на удар! Да ты дрОчун, оказывается!
А вообще, САМЫХ крутых парней и САМЫХ сильных армий просто не бывает, в сущности.
Желает ли РФ иметь дело со "сборной мира" в этом плане?
alexandr_l 02 октября 2018 | 23:07
patrikk_2: "На удар нужно отвечать ударом, не задумываясь о последствиях. Будь-то турецкий гарнизон или израильский лётный городок - все должны были ответить за наши сбитые самолёты."
Ключевое слово - "не задумываясь" . готов умирать ради своих поваров ?
vvietham 02 октября 2018 | 22:23
//США нанесут удар по ракетным системам РФ//
ну, что дорогие наши либералы
Прочувствовали, что такое американский дурдом на выезде [в штаб-квартире НАТО] :)
Теперь вряд ли кто из наших "либералов" сможет утверждать, что США не агрессивное террористическое государство - близнец и брат ИГИЛ.
pavelmistery 02 октября 2018 | 22:33
vvietham: Минуточку, агрессия - это когда одна страна бомбит столицу чужого государства, захватывает территорию соседней страны и устраивает там гибридную войнушку. И вот теперь они ещё и договор о ракетах нарушают, которые могут представлять угрозу Европе. И как по-вашему должны отреагировать на это американцы?
mr_samgin 02 октября 2018 | 22:55
pavelmistery: Европе даже автоматы Калашникова угрожают. Не говоря уже о ТУ 160. Это повод начать ядерную войну? Так чего тянуть? Разве Искандеры не угрожают Европе?
odiniznas 02 октября 2018 | 22:47
vvietham: Обама со своей командой был чмо для вас, шампанское пили за Трампа. Вот и имеете теперь дело с "нашим" Трампом и его ястребками. Эти не мямли.
novyyrusic 02 октября 2018 | 22:24
patrikk_2: Израильтянам простили Ил-20? ??
Голубок, а в чем они были виноваты?
Не стали ждать пока в них выстрелят сирийцы (русские), отбомбились и улетели в Израиль, да?
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Ваня, кто разбил окно?
Марья Петровно, это Изя виноват?
Почему?
-Ну, я бросил ему в голову кирпич, а он пригнулся и кирпич попал в окно!
echo_shar 02 октября 2018 | 22:29
novyyrusic:
Если Израиль считает возможным вести войну на территории Сирии, то он должен быть готов на ответные действия у себя на территории.
novyyrusic 02 октября 2018 | 22:41
echo_shar: Сирия в составе еще десятка арабских государств напала на Израиль сразу после объявления о его создании.
С тех пор они уже 70 лет находятся в состоянии войны.
Сирия неоднократно пыталась перенести военные действия на территорию Израиля и каждый раз крепко получала по зубам и теряла участки своей территории. Больше не пытается. Потому что уверена, что снова крепко получит по зубам. Израиль всегда готов к ответным действиям.
banderobab 02 октября 2018 | 22:19
Ну, когда же, когда же, блин, уже нанесут?!!
Не терпится поржать над облаком радиоактивного пепла от их костей, оседающего в Гудзон. ;))))))
polikarpich 02 октября 2018 | 22:32
banderobab: Это тебе по рогам вскорости нанесут удар гопники в подворотне, что-то мне сердце об этом вещует.
novyyrusic 02 октября 2018 | 22:47
banderobab: винорыл, это тебе не терпится, а у Прохъорова там миллиардная собственность, у АКлекперова тоже, у Абрамовича несколько особняков, да и у Миллера с Сечиным там не хилая собственность.
И решать о том куда наносить удар будешь не ты, а они.
А тебя загонят под нары, развлекаться с любимой парашей.
Дурное нищее быдло возомнило, что оно будет решать. С какой стати?
odiniznas 02 октября 2018 | 22:50
banderobab: не забудьте справки в минобороны навести, на какую дату вам билет в Нью-Йорк брать, чтобы поближе рассмотреть результат бомбежки.
echo_shar 02 октября 2018 | 22:36
gonduras_on_colima:
А ты сообщи скорее этой Кей Бейли о том, что не стоит переживать и не стоит начинать ядерную войну из-за каких-то мультиков! ))))
novyyrusic 02 октября 2018 | 22:51
echo_shar: А кто собирается ядерную войну войну начинать?
Немного поучат вас для вразумления.
Вот турки вразумили, теперь Путин Эрдогана слушается.
Эрдоган сказал: нельзя в Идлиб, будет море крови .
И усе, никто в Идлиб не идет. Урок усвоен.
gonduras_on_colima 02 октября 2018 | 22:59
echo_shar: Клоун ватный, это твоим хозяевам намёк - договорённости надо выполнять, а не втихаря их грызть, как крысы.
// Если Израиль считает возможным вести войну на территории Сирии, //
Странно, а Совок в 44-45-м годах считал возможным вести войну не территории Германии.
Странно, правда же?
kottigr1 02 октября 2018 | 22:14
bereshliberalivjamu: США могут спать спокойно.. Москва не нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Будет выполнять так же неукоснительно как и Будапештские соглашения..
minerr 02 октября 2018 | 22:22
kottigr1: Это случаем не то ли самое Будапештское, как ты говоришь, соглашение, которое никто, в том числе и Украина, так и не ратифицировал? А зачем не ратифицированное выполнять?
kottigr1 02 октября 2018 | 22:25
minerr: Документы подписанные первыми лицами стран не зависят от внутренней бюрократии тех стран.. Они действительны сразу же с момента подписания.
wojskowy Марек Качоровски 02 октября 2018 | 22:28
minerr: Это Соглашение по Закону и не нуждалось ни в какой ратификации. Вы что думаете, что любые Соглашения между странами должны быть Ратифицированы Законодательной Властью? Вы ошибаетесь. Именно Будапештский меморандум в этом не нуждался.
vvietham 02 октября 2018 | 22:30
wojskowy: от вас ждут адекватной реакции на дурдом в штаб-квартире НАТО:
"США в любой момент может начать третью мировую войну"
а вы wojskowy несете пургу
gonduras_on_colima 02 октября 2018 | 22:42
vvietham: Конечно, одноизвилинный вешатель копипастных простыней, это США демонстрируют качественные диснеевские мультики, где их ракеты бомбят Воронеж.
djuga 02 октября 2018 | 22:16
bereshliberalivjamu: Петушатня раскудахталась.
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Идиот.
Кудахтать будем все.
Ситуация всё хуже. И это даже не огорчает, а вызывает растерянность - неужели "там, наверху" все потеряли связь с реальностью?
kottigr1 02 октября 2018 | 22:19
djuga: неужели "там, наверху" все потеряли связь с реальностью?
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Послать батальон Вагнера напасть на американских морпехов и поставить Асаду С-300 для того что бы тот сбивал самолеты США - это наверное всё было от большого ума..
djuga 02 октября 2018 | 23:06
kottigr1: это наверное всё было от большого ума.
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Да я в данном случае говорю об обеих сторонах.
Заявления какие-то "северокорейские".
stopkran1969 02 октября 2018 | 22:19
bereshliberalivjamu: шо то ты все о себе да о себе
minerr 02 октября 2018 | 22:13
Свидомые и их братья по оружию местные т.с. либералы могут не беспокоится - от американского ядерного удара их защитят вовремя надетые на голову кастрюли.
kottigr1 02 октября 2018 | 22:21
minerr: Неужели путинойдов уже даже радиация не испортит.. Живучие как тараканы в голове у Путина ?
minerr 02 октября 2018 | 22:24
kottigr1: Кастрюлю надеть не забудь, если ты конечно когда-нибудь ее снимаешь.
kottigr1 02 октября 2018 | 22:28
minerr: Вас Пригожин не докармливает что ли.. что Вы со своими кастрюлями везде носитесь как "дурак с торбой".. ? Кушать хочешь ?
mosser 02 октября 2018 | 22:13
И нанесут, у нас то все васильева стырила. Гыыыа сейчас ряженый шойгу - оленевод рулит, ни дня в армии не служил. И так у нас везде дорогие рассияне. Гыыы
bond000007 02 октября 2018 | 22:17
Хорошо бы ещё и крысу сбили своим ударом, народ России хоть не надолго бы вздохнул с облегчением.
velbkeirf1 02 октября 2018 | 22:27
о готовности сбивать эти крылатые ракеты\\\\\\\\\\\\\\
ну да как те два самолетика 11 сентября ?
lechak 02 октября 2018 | 22:29
...США нанесут удар по российским ракетным системам...
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Словесный понос, не более! Обосрались с Кореей, где пара неработающих ракет а здесь ваще обдрыщатся...
echo_shar 02 октября 2018 | 22:31
Ну вот...
А мне на Эхе всякие альбацы говорили, что все ракеты - это мультики...
zollendorf 02 октября 2018 | 22:33
Правильно! Бессмысленно пытаться задобрить тупых реваншистов которые понимают лишь один язык - быстро приближающийся огромный кулак.
Вот за что уважаю республиканцев!
zemljanka 02 октября 2018 | 22:39
Вот гады!
Не испугались лилипутиных...
salut__521 02 октября 2018 | 22:54
Фюрер, по-видимому, решил, что может всех бесконечно безнаказанно дурить и ему за это будут ещё наливать чарку и давать солёный огурчик. А по фашистскому рылу?!..
mr_samgin 02 октября 2018 | 22:59
Киселёв говорил хотя бы об ответном ударе. Хотя он и не официальное лицо.
Пиндосы предлагают превратить земной шар в пепел вообще без всяких оснований.