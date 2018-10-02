В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея
В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин, сообщает портал «Петрозаводск говорит» со ссылкой на силовые структуры региона и портал «Республика» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
На сайте карельского главка Следственного комитета сообщается о задержании двоих мужчин по подозрению в развратных действиях, совершенных группой лиц , имена задержанных не уточняются.
Очень странно, что в отношении людей, которые пытаются доказать, что массовые расстрелы людей проводили войска НКВД, заводят одинаковые дела в педофилии, сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Он добавил, что сложность заключается в том, что в обоснованности обвинений третьим лицам трудно разобраться, потому что дела о педофилии всегда закрытые.
Музей под руководством Сергея Колтырина отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев в конце 1990-х нашел массовые захоронения репресированных и советских солдат.
Комментарии15
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begly_ 02 октября 2018 | 22:07
Памятник ему. этому педофилу надо на мосту рядом с Немцовым поставить. И пускай заранее цветы туда носят.
patrikk_2 02 октября 2018 | 22:10
В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея...
Либеральные свиньи.
banderobab 02 октября 2018 | 22:11
Нет престарелым педофилам! Нет наркодилерам! Нет мемориалу!
polikarpich 02 октября 2018 | 22:16
banderobab: Не ори, не дома. Дома тоже не ори.
kuxxxku 02 октября 2018 | 22:11
begly_: Как карел, так педофил...
begly_ 02 октября 2018 | 22:24
kuxxxku:
И слизняк!
polikarpich 02 октября 2018 | 22:12
begly_:
Ключевые слова - "дела о педофилии всегда закрытые".
То есть любого можно подвести под это дело, например, тебя лично. И хрен тебя кто оттуда вытащит, никакие правозащитники не помогут - закрыто-с!
parasuk_ 02 октября 2018 | 22:15
polikarpich: Странно, почему все подряд под педофилию не подводят :) А вот у либерашек каждый второй, начиная с буковского, педофил или еще какой извращенец. Наверное, это какой-то закрытый клуб гомиков маскируется под российской либероидную оппозицию.
polikarpich 02 октября 2018 | 22:19
parasuk_: А вас за что подводить пока что под педофилию, тех, кто "все подряд"? Вы же исправно трудитесь на благо родной "малины"?
begly_ 02 октября 2018 | 22:31
polikarpich:
Так и меня пригожинским либерасня величает. значит и я в безопасности.
polikarpich 02 октября 2018 | 22:35
begly_:
Ну, не скажи! Я бы и за Парасюка с Патриком не поручился с такими раскладами, что у нас в "эрэфии" творятся. Не стоит зарекаться.
parasuk_ 02 октября 2018 | 22:43
polikarpich: Ваши единомышленники много раз меня пытались под 282 подвести, но у них ничего не получилось. Сейчас с удовольствием наблюдаю как картавых правозащитников самих начали закрывать по "русской" статье
parasuk_ 02 октября 2018 | 22:12
Тоже, наверное, верный яблочник и член мемориала :)
abuvgrobu 02 октября 2018 | 22:18
Да там их, оказывается, целая банда педофилов.. Правозащитнички сраные..
neyexo 02 октября 2018 | 22:19
Теперь за директоров взялись
Режиссеры, акционисты, драматурги, историки - уже были
все на защиту директоров