В Карелии по делу о педофилии задержан директор Медвежьегорского городского музея Сергей Колтырин, сообщает портал «Петрозаводск говорит» со ссылкой на силовые структуры региона и портал «Республика» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

На сайте карельского главка Следственного комитета сообщается о задержании двоих мужчин по подозрению в развратных действиях, совершенных группой лиц , имена задержанных не уточняются.

Очень странно, что в отношении людей, которые пытаются доказать, что массовые расстрелы людей проводили войска НКВД, заводят одинаковые дела в педофилии, сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Он добавил, что сложность заключается в том, что в обоснованности обвинений третьим лицам трудно разобраться, потому что дела о педофилии всегда закрытые.

Музей под руководством Сергея Колтырина отвечает за состояние лесного массива Сандармох, где глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев в конце 1990-х нашел массовые захоронения репресированных и советских солдат.