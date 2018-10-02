Кандидат в губернаторы Хакасии от «Справедливой России» снялся с выборов за несколько дней до второго тура

Голосование перенесут почти на три недели. Оно состоится, даже если в бюллетене будет одна фамилия, уже пообещали в ЦИК.

Что заставило Андрея Филягина отказаться от борьбы, он сам расскажет только в среду. В штабе объясняют произошедшее вынуждающими обстоятельствами. Лидер эсеров Сергей Миронов уверяет, что решение кандидат принял самостоятельно. Местные журналисты писали, что Филягин пропустил последний раунд теледебатов, а по данным газеты «Коммерсантъ», из республики в конце недели резко уехала команда политтехнологов.

9 сентября Филягин занял третье место на выборах губернатора. Во второй тур он попал лишь потому, что действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Выборы должны были пройти в это воскресенье.

Коммунист Валентин Коновалов не отказывается от участия, заверили в КПРФ, обвинив власти в затягивании выборов. Оппонировать ему собирается представитель «Партии роста». Даже если он откажется и в бюллетене будет только одна фамилия, выборы состоятся. Но для победы кандидат от компартии должен будет собрать больше половины голосов избирателей.

Окончательное решение о переносе выборов избирком Хакасии примет в среду.