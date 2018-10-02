Кандидат в губернаторы Хакасии от «Справедливой России» снялся с выборов за несколько дней до второго тура
Голосование перенесут почти на три недели. Оно состоится, даже если в бюллетене будет одна фамилия, уже пообещали в ЦИК.
Что заставило Андрея Филягина отказаться от борьбы, он сам расскажет только в среду. В штабе объясняют произошедшее вынуждающими обстоятельствами. Лидер эсеров Сергей Миронов уверяет, что решение кандидат принял самостоятельно. Местные журналисты писали, что Филягин пропустил последний раунд теледебатов, а по данным газеты «Коммерсантъ», из республики в конце недели резко уехала команда политтехнологов.
9 сентября Филягин занял третье место на выборах губернатора. Во второй тур он попал лишь потому, что действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру. Выборы должны были пройти в это воскресенье.
Коммунист Валентин Коновалов не отказывается от участия, заверили в КПРФ, обвинив власти в затягивании выборов. Оппонировать ему собирается представитель «Партии роста». Даже если он откажется и в бюллетене будет только одна фамилия, выборы состоятся. Но для победы кандидат от компартии должен будет собрать больше половины голосов избирателей.
Окончательное решение о переносе выборов избирком Хакасии примет в среду.
Комментарии4
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alex55 02 октября 2018 | 22:12
Вот такая она, парламентская оппозиция... Хозяин приехал порыбачить на выходные, а у кандидата в губернаторы от СР случилась медвежья болезнь...
bozhezaryahrani 02 октября 2018 | 22:14
Никто не хочет в губернаторы. Возьмите меня - я хочу.
chnch 02 октября 2018 | 22:33
Снял по состоянию здоровья. Вдруг понял, что с дуру может стать губернатором, и чуть кондратий не хватил. Токма чуток оклемался - скорее отказную писать. а то не приведи гошподи!!!!!
ly4_sveta 02 октября 2018 | 23:08
Так Путин же приехал. Уж, наверное, не за рыбой,
да не на лошадях поскакать. Своим «авторитетом»
давит всех и вся. А, уж, все его манипуляции, враньё
и прочие гэбэшные штучки даже и вспоминать не хочется.
Берет цинизмом, напором, ложью, лицемерием, запугиванием,
шантажом и провокациями. В России это и есть политика.