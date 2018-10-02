Организация «Ночлежка» и фонд «Второе дыхание» не будут открывать прачечную для бездомных в Савеловском районе Москвы
Благотворительная организация «Ночлежка» и фонд «Второе дыхание» не будут открывать прачечную для бездомных в Савеловском районе Москвы. Об этом сообщается на странице фонда в Фейсбуке. «Мы знали, как правильно организовать работу, как решить все вопросы безопасности и дезинфекции. Но не учли, как много страхов окружает тему бездомности, и зря предварительно не обсудили детали проекта с местными жителями», — говорится в сообщении. В фонде добавили, что собранные пожертвования на сумму более 77-ми тысяч рублей сохранены. Фонд будет искать для прачечной новое помещение.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banderobab 02 октября 2018 | 21:50
Не надо новых прачечных! Харэ.
Достаточно прачечных бюджетных средств типа Седьмой студии. Ну, сколько можно.