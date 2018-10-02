Издание «Инсайдер» нашло новое подтверждение того, что турист Руслан Боширов это полковник ГРУ Анатолий Чепига
В социальной сети «Одноклассники» была опубликована фотография со стенда «Герои России», который находится в Дальневосточном общевойсковом командном училище. Причем фотографию пользователь соцсети сделал в июне прошлого года, когда о Боширове или Чепиге еще никто ничего не слышал.
Напомню, Руслана Боширова, а также Александра Петрова британские власти подозревают в отравлении Скрипалей в Солсбери. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это нонсенсом и частью дезинформационной кампании против России.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kara 02 октября 2018 | 21:38
да похож! но похоже на фотожоп.
compare 02 октября 2018 | 21:47
kara: слабая "новая" методичка! чувствуется,что фантазия "вывсеврете" иссохла уже и у "составителей"...так дети только могут "огрызаться"-браво,ты вселяешь оптимизм и веру в аннигиляцию портяноразума...
kokeshi 02 октября 2018 | 21:48
compare: так они все выдохлись. Им уже все равно, верят им или нет. Солберецкие придурки нам это уже показали.
banderobab 02 октября 2018 | 21:47
Любит, любит местное продажное хомячьё эм фейковую вонь от помоек типа инсайдер. ;)
necrosy 02 октября 2018 | 21:45
чет фоты нету((( очередная липа?