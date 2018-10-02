Глава Каталонии выдвинул ультиматум Мадриду

Ким Торра потребовал от премьер-министра Испании Педро Санчеса к ноябрю подготовить предложения по новому референдуму о независимости Каталонии. В противном случае Торра пригрозил прекратить оказывать поддержку П.Санчесу в парламенте Испании. В таком случае нынешнее правительство уже не сможет рассчитывать на поддержку большинства депутатов.

«Наше терпение не бесконечное. Если предложение о самоопределении не будет готово к ноябрю, движение за независимость не сможет гарантировать Санчесу какой-либо стабильности в парламенте», — сказал глава Каталонии.