Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку после того, как де-юре вступят в силу его указы об освобождении с должностей министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».

Пашинян пояснил, что уходит, чтобы никто не думал он хватается за эту должность. Он объявил об этом на митинге в центре Еревана.

Напомним, сегодня Пашинян распорядился подготовить соответствующие указы об увольнении министров. При этом партия «Дашнакцутюн» ранее сама отозвала своих министров из правительства Армении.

Обострение ситуации в Армении произошло после того, как парламент на внеочередном заседании проголосовал за принятие законопроекта, затрудняющего роспуск высшего законодательного органа страны.

Пашинян назвал поддерживающих этот законопроект контрреволюционерами и призвал своих сторонников собраться на митинг у здания парламента.