Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку после того, как де-юре вступят в силу его указы об освобождении с должностей министров и губернаторов от партий «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения».
Пашинян пояснил, что уходит, чтобы никто не думал он хватается за эту должность. Он объявил об этом на митинге в центре Еревана.
Напомним, сегодня Пашинян распорядился подготовить соответствующие указы об увольнении министров. При этом партия «Дашнакцутюн» ранее сама отозвала своих министров из правительства Армении.
Обострение ситуации в Армении произошло после того, как парламент на внеочередном заседании проголосовал за принятие законопроекта, затрудняющего роспуск высшего законодательного органа страны.
Пашинян назвал поддерживающих этот законопроект контрреволюционерами и призвал своих сторонников собраться на митинг у здания парламента.
Комментарии4
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gosha27 02 октября 2018 | 21:35
Пора этому клоуну опять брать свой рюкзачок и к пиндосам! молоть языком -это не страной управлять!
compare 02 октября 2018 | 21:42
gosha27: не тебе,портянке,обреченной прозябать и кануть в лету безвестным,об этом говорить..впрочем,всегда найдется вошь лобковая,рассуждающая о "возможности жизни на голове"-вот и нашелся "гошка"...
neyexo 02 октября 2018 | 21:46
compare:
узнайте, чем пришлось заниматься Егору Гайдару, когда его назначили главой правительства.
Экономическую теорию пришлось забыть на время, надо было срочно хлеб искать
neyexo 02 октября 2018 | 21:43
Поработать не успел, вернее, не начинал