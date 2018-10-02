Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки полковнику Дмитрию Захарченко
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах. Взятка в 2 миллиона была получена от одного из высших руководителей РЖД, — рассказал собеседник агентства. Валерий Маркелов является одним из владельцев группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. Маркелов задержан. Суд рассматривает вопрос об аресте.
Комментарии2
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vor_on 02 октября 2018 | 21:16
Вон Якунины молодцы, вовремя сбежали и этим сваливать надо было... Так, ватаны?
eslichestno 02 октября 2018 | 21:39
vor_on:
Прям, с языка снял. Якунин еще выступит в качестве свидетеля обвинения и гражданина Германии, когда международный трибунал будет судить его бывших друзей и соседей по кооперативу "Озеро".