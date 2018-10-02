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Эксклюзив Эха 21:01, 02 октября 2018

США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

США нанесут удар по российским ракетным системам, если их разработкой Москва будет нарушать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон. Она добавила, что США найдут и уничтожат это вооружение до того момента, как оно начнет функционировать. Хатчинсон подчеркнула, что американская сторона на протяжении нескольких лет пытается дать понять России, что она знает о нарушении договора о РСМД.

В последнее время Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении договора, а в мае президент Трамп поручил подготовить пакет санкций против России из-за этого.

У стран НАТО нет средства обороны против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют Россию, сказал «Эху Москвы» политолог Александр Гольц, отвечая на вопрос о возможности уничтожения российских ракет.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Альянса считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД. Позднее постпред США при НАТО сообщила о готовности США сбивать российские крылатые ракеты, разработка которых ведется в нарушении ДРСМД в случае необходимости.

Комментарии

72

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sandro_007 02 октября 2018 | 21:03

Теряют влияние. От этого тупая истерика.

banderobab 02 октября 2018 | 21:07

Ну наконец-то. Да когда же уже?!!


Радиоактивный пепел от пендосовских костей удобрит Землю... для развития сельского хозяйства и борьбы с голодом в Африке.

r88w556xl4 02 октября 2018 | 21:10

США нанесут удар по российским ракетным системам
===============
Вот для чего сжимали кольцо НАТО вокруг России, с дальним прицелом ещё с 90-х. Нанесут-то удар США, но с территорий их бобиков-членов НАТО. Бобиков Россия и сотрёт в порошок ответным ударом.

danko1 02 октября 2018 | 21:11

Пора Путина арестовывать и судить как международного преступника, пока он планету не уничтожил.

sandro_007 02 октября 2018 | 21:14

danko1:
Оказывается Вы из Майами молотите, милая бабушка_данко. Я то думал, смелая старушка из Москвы.

r88w556xl4 02 октября 2018 | 21:21

sandro_007: Она по заданию американских партии и правительства сутками без выходных льёт грязь на Россию. Работа такая.

polikarpich 02 октября 2018 | 21:28

r88w556xl4: А ты по чьему заданию тут надрываешься? Да ещё так убого и бездарно.

danko1 02 октября 2018 | 21:35

polikarpich: Портянки тупые даже не понимают, что нападая тупо на меня, что я в Майами, когда я в Москве, а там только в качестве туриста была, да и то по необходимости, т.к. не считаю это место привлекательным, они обвиняют путинских воров, которые в Майами и в прочие места награбленное в России выводят.

sandro_007 02 октября 2018 | 21:37

danko1:
Простите, милая бабушка_данко. Тогда Вы действительно храбрая старушенция.

begly_ 02 октября 2018 | 21:53

danko1:

Кому ты тут нужна, чтобы нападать. Размечталась. Тебя лечить давно уже пора.

severino 02 октября 2018 | 21:53

polikarpich: А у вас Оксфорд или Кембридж?

begly_ 02 октября 2018 | 21:30

r88w556xl4:

Сумасшедшие не могут представлять интересы США., даже на сайте Эхо Москвы.

ed81 02 октября 2018 | 21:51

r88w556xl4: Россию уже грязью не испачкаешь , нет чистого места...

old_skull 02 октября 2018 | 21:17

danko1: Можно узнать, когда Путин или официальный представитель говорил, что будет бомбить США?
Киселева не предлагать.

danko1 02 октября 2018 | 21:38

old_skull: ТВ смотрите, как Путин показывал на карте, что ракеты на Флориду удар наносить будут.

sandro_007 02 октября 2018 | 21:42

danko1:
Беспокоит? У Вас вилла в Майами?

archibald_dandy_esquire 02 октября 2018 | 21:27

danko1:
не надо наносить превентивный удар по росси1ским ядерным ракетам с непредсказуемой траекторией падения - они же и так неизвестно куда упадут - скорее всего, на территории траектории в районах РФ - ну, там мало не покажется - программа "Новости" и МОРФ потом расскажут об успешных запусках и сколько миллионов террористов там разбомбили

kottigr1 02 октября 2018 | 21:14

r88w556xl4: Российское ЯО представляет только лишь угрозу самой РФ.. При контрольных пусках, взлетает лишь 50%, из оставшихся ещё 30% сразу шлепаются на землю, 18% шлепаются чуть позже .. и лишь 2% представляют хоть какую то угрозу.. Так вот у пиндосов хватит ПРО, что бы подавить те 2% ещё над территорией РФ-ии..

dataan 02 октября 2018 | 21:17

kottigr1: :)))))))))))))))
Весь мир недавно посмотрел на "славную " атаку пиндосовских тамагавков в Сирии. :)))))))))))
Так что можешь тут не втирать. :)))))))))))

kottigr1 02 октября 2018 | 21:20

dataan: Ага.. Классно эти "Томагавки" пролетали прямо над головами российских расчетов С-400, которых кривизна земли загнала в сортиры.. Потом ещё неплохо дымились останки асадовской военной авиации..

old_skull 02 октября 2018 | 21:20

kottigr1: А если не хватит, котик? Ведь весь мир подохнет. По крайней мере цивилизованный. Неужели ты так хочешь проверить сколько процентов взлетит и сколько кто собьет???
Уму непостижимо, что льётся из как бы либералов.

kottigr1 02 октября 2018 | 21:25

old_skull: Так если в Кремле сидит обезумевшая, старая как трухлявый пень обезьяна с ядерной гранатой.. Итог неминуем.

old_skull 02 октября 2018 | 21:27

kottigr1: Вообщем ты, либерал, за ядерный обмен между сша и Россией? Ну ну.

kottigr1 02 октября 2018 | 21:33

old_skull: Разве США когда нибудь заявляли о готовности нанести ядерный удар по РФ ? .. Напомните всем.. Где и когда ?

old_skull 02 октября 2018 | 21:36

kottigr1: А ты думаешь, тупоголовенький, что атака на Россию не закончится в итоге ядерным обменом? Ну ну.

kottigr1 02 октября 2018 | 21:41

old_skull: Ничего не понял.. Вы настолько тупы, что не верите в то что РФ будет выполнять взятый на себя договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.. ?
Думаете в РФ все подлецы и мерзавцы не выполняющие те обязательства которые на себя берут.. ?

polikarpich 02 октября 2018 | 21:32

old_skull: Ну, вот я например, не хочу это проверять. Но ведь всё время же приходится жить, с небольшими перерывами, в каком-то неадекватном и агрессивном государстве.
То "совок" всё куда-то лез, куда не просят, всем угрожал, со всеми воевал. Теперь этим же занимается и "путиражка", но теперь это у вовсе в безбашенном варианте.

penderezky 02 октября 2018 | 21:21

kottigr1: все не так. Не надо самоуспокоения. Получится очень скверно.

(комментарий скрыт)

boseal 02 октября 2018 | 21:25

kottigr1: Я так понимаю Вы себе бункер выкопали, дружище, в котором собираетесь пересидеть в случае если "не дай бог"?

kottigr1 02 октября 2018 | 21:30

boseal: Можно подумать тебя давно уже сбрендивший Путин спросит, когда в приступе очередной милитаристской паранойи надавит на красную кнопку ?

boseal 02 октября 2018 | 21:33

kottigr1: Так "темнейший" то пока на "КК" давить не собирается, а Вы я так понимаю грезите о "Вальхалле", раз бункера со скважиной у Вас нет...

kottigr1 02 октября 2018 | 21:37

boseal: Никогда не слышал об обещании США в ближайшее время нанести ядерный удар по РФ.. Вам наверное известно не только то что творится в голове у "темнейшего", но и "светлейшего".. Экстрасенс ?

boseal 02 октября 2018 | 21:48

kottigr1: Одна ,ну просто крайне умная, барышня из США давеча обещалась спровоцировать подобный конфликт, поэтому мне экстрасенсом быть не обязательно, друг мой. Или как Вы думаете РФ ответит на удар по собственным ракетным системам на собственной территории? Правильно - уничтожит того, кто ударил. А это, друг мой, уже не шутки, а третья мировая война.

kottigr1 02 октября 2018 | 21:51

boseal: Одна ,ну просто крайне умная, барышня из США давеча напомнило об ответственности по взятым РФ договорам. Или Вы считаете, что Путин такой подлец, что не отвечает за свои слова ?.. Если не отвечает, то значит трудно ожидать от него адекватности и в остальных вопросах... Не находите ?

polikarpich 02 октября 2018 | 21:24

r88w556xl4: Ух ты, распулялся-то как? А как же и где же наши элитные жирные котики будут отдыхать?
Там и денюшки у них, и имущество, и родственники... Тоже пепел захерачат во имя славного и победоностого дуче?
Да они, скорей, его захерачат табакеркой. Не захотят они жить в военно-полевых условиях.

old_skull 02 октября 2018 | 21:29

polikarpich: Мудак, на подводных лодках, самолетах и ракетах сидят простые ребята из Воронежа, Вологды, Саратова и т.д. Неужели ты, тупое животное, думаешь, что они не ответят, если начнут уничтожать их города, чтобы защитить элиту, их деньги и их шлюх, живущих на западе?)

polikarpich 02 октября 2018 | 21:39

old_skull: Дурак, а ты понимаешь, что они не просто так сидят, не сами от себя? Что им прикажут, то и будут исполнять. Если, конечно, и они сами и "приказчики" ещё в живых останутся.
И подумай, дурасёк, над тем, кого сейчас они там защищают? Ради кого подохнуть готовы? "Элиту, их деньги и их шлюх, живущих на западе"?
Ведь, если разобраться, весь сыр-бор идёт именно из-за этого, из-за этих жирных котиков, во главе с облезлым плешивым котярой.

dataan 02 октября 2018 | 21:12

Тут давеча КСИР, одним ракетным ударом, ликвидировал в Сирии около 40 главарей группировки «Исламское государство». Среди них, по разным источникам, от 5 до 8 инструкторов пиндосов. Такчто Бейли пусть наденет траурный платок и не трещит попусту. :)

wingate 02 октября 2018 | 21:46

dataan: - иранцы всемирно известны как мастера по тотальному вранью - в этом они могут составить прямую конкуренцию вашим врущим без конца воякам, мидовцам и окружению путина.

aleksandrfedorov 02 октября 2018 | 21:23

banderobab: // Радиоактивный пепел от пендосовских костей удобрит Землю... для развития сельского хозяйства и борьбы с голодом в Африке.//

А радиоактивный пепел от твоих костей, и всех твоих родственник удобрит землю России.... для развития сельского хозяйства и борьбы с голодом в Китае.

compare 02 октября 2018 | 21:51

banderobab: долб..б ты...твоя тупорылка не может того понять,что пепел будет "смешанным",в том числе и тебя,урода и твоих родных...хотя,такие как ты,и родных своих под "танк" бросят,ради одобрительного кивка "главного чародея"...

begly_ 02 октября 2018 | 21:35

sandro_007:

Мне эта новость напоминает ту, в которой США собирались менять Сенцова на Бута, Ярошенко, Бутину.

wingate 02 октября 2018 | 21:49

begly_: - это банальный фейк, американцы никого не собирались менять - буты, ярошенки и бутины будут продолжать сидеть и дальше.

kp6ic 02 октября 2018 | 21:03

скоро нас бомбить будут, что ль? во дают.

amarnsky 02 октября 2018 | 21:07

kp6ic: Нас то чего бомбить - мы уже давно сами себя разбомбили - никакая артиллерия не нужна... Там какие то железки в подвалах остались - ржавые - вот туда и жахнут...

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glotov 02 октября 2018 | 21:03

Тетка гикнулась. Сейчас наверняка думают, как назад отыграть.

boseal 02 октября 2018 | 21:17

glotov: Тетка, судя по всему, с Аркашей Бабченко пообщалась, а такое общение для человека со слабой психикой так просто не проходит.

a_and_ts Александр Симо 02 октября 2018 | 21:06

Адекватный ответ кремлевским пропагандистам.

tuman13 02 октября 2018 | 21:14

a_and_ts Мечта всех либералов начиная со Ковалева, когда на сборище в Прибалтике призывал бомбить Россию для установления демократии.

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old_skull 02 октября 2018 | 21:07

Бомбить территорию ядерной державы? Ну ну.
Эта тупая пизда, наверное, Россию с Ливие спутала. Хули, деградировала нация. На эмигрантах держится. Коренные так просто дебилы.

kryimzdick 02 октября 2018 | 21:16

old_skull: не особо ядерная и уже не держава, а чепига

vlabumur 02 октября 2018 | 21:38

Бомбить территорию ядерной державы? Ну ну.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Сможет ли Россия использовать свой ядерный потенциал, пока в банках США и Европы лежат миллиарды, принадлежащие российской элите и на Западе живут их родственники. Ещё надо разобраться, чья это элита – наша, или уже Западная?...

Ну ну.

ts 02 октября 2018 | 21:09

Израилю за заметку: после первой же ракеты в сторону России США будут стёрты с лица земли и больше никогда и никому угрожать не будут.

idruker 02 октября 2018 | 21:15

ts: С таким качеством попадания, коео они продемострировали недавно, первая же россисйкая ракета по США может вдребезги разнести Кремль.

pozordanilkiny2010 02 октября 2018 | 21:21

ts: И тут, дорогой, ты проснулся, весь мокрый и пятак в руке!

zollendorf 02 октября 2018 | 21:09

Уважать стали сильно Россию. Они ж с колен встают. Или уже встали? Запутался чет я. Или опять легли? Не лежится им никак в своих ...

democ 02 октября 2018 | 21:09

Значит будут проводиться ещё более масштабные учения, будет дальше раздуваться военный бюджет, ещё яростнее будут вещать кремлёвские пропагандисты и квасные патриоты, а народу взамен и дальше предлагать потуже затянуть пояса.

(комментарий скрыт)

avatar70 02 октября 2018 | 21:13

Это что предупреждение о начале новой мировой войны ?

zik14 02 октября 2018 | 21:13

А когда то пиндосня приличным народом считались)))

zolingen 02 октября 2018 | 21:13

Думать надо было с кем договора заключать

sg102 02 октября 2018 | 21:14

Гомячки, зря радуетесь, ссучье племя. Сначала вспомните как ваши хозяева грозили малышу Ыну, у которого всего несколько ракет. И как трусливо обосрались сделать хоть что то кроме как грозно надувать щеки..

pavelmistery 02 октября 2018 | 21:22

sg102: Напомню, что после угроз со стороны Трампа, Ким Чен Ын пошел на мировую и согласился на денуклеаризацию, а так-же начал сближение с Южной Кореей.

begly_ 02 октября 2018 | 21:32

pavelmistery:

Именно так.

pavelmistery 02 октября 2018 | 21:16

"" Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает ракетную систему наземного базирования в нарушение договора времен холодной войны, что может позволить Москве нанести ядерный удар по Европе в минимальные сроки ""

Вот поэтому и могут нанести удар, так как это представляет большую угрозу их союзникам

good_sky 02 октября 2018 | 21:17

То блокада, то бомбить
Совсем американцы не "хочут" жить!

kryimzdick 02 октября 2018 | 21:27

Ваще глупо. Ездит же Путен по капстранам. Заманить его на двадцатку какую-нибудь и арестовать.

timwlad92 02 октября 2018 | 21:28

Ну это такая же истерика как и у бандеровцев которые знают о своем банкротств5 и страхе,но не верят в договоренности о всобщей амнистии и соблюдения договоренностей на счет сокращения ракет средней дальности.
Тупая американская корова не знает,что 5сть носители ракет.ка4 бандеровцы не плнимают,что империи надо подчинять единству закона всю паству через интеграцию ,развития и содержания.но не заниматся охотой на ведьм которая обратится в войну всех против всех.

petrovich_spb 02 октября 2018 | 21:28

Ээ.. Будьте любезны, первый удар по Савушкина 55 и "Лахта-2". Спасибо.

polsan 02 октября 2018 | 21:37

petrovich_spb: https://www.youtube.com/watch?v=5r_VAxvu4l8

sborisych 02 октября 2018 | 21:29

Таки "нанесут удар по российским ракетным системам, если их разработкой Москва будет нарушать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности", или речь о " готовности США сбивать российские крылатые ракеты, разработка которых ведется в нарушении ДРСМД в случае необходимости"?
Это ведь "две большие разницы", не правда ли?

solonko 02 октября 2018 | 21:31

Единственный способ заставить Россию соблюдать подписанные ею международные договоры.

venmud 02 октября 2018 | 21:31

А ведь эти заявления на наши традиционные бла-бла не похожи.

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