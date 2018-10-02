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21:00, 02 октября 2018

Россия передала Сирии 49 единиц техники, в том числе 4 пусковые установки в рамках поставки системы С-300

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Путина с членами Совета безопасности. Работы по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будут завершены к 20-му октября. Отбор персонала для обслуживания С-300 завершен. Началось обучение, которое продлится 3 месяца, — сказал Шойгу.

Комментарии

39

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sirwalterscott 02 октября 2018 | 21:04

... чтобы на радость хутину по нашим самолётам пуялири!

sandro_007 02 октября 2018 | 21:05

Давно пора закрыть сирийское небо израильским стервятникам.

kottigr1 02 октября 2018 | 21:08

sandro_007: 49 единиц надувной техники...

danko1 02 октября 2018 | 21:19

kottigr1: Сколько же наших самолетов собьют, пока обучаться будут?
Да и после обучения кратковременного наверняка продолжать сбивать российские самолеты будут.

petervladov 02 октября 2018 | 21:43

danko1: Сколько же наших самолетов собьют, пока обучаться будут?
=============================
Ваших самолётов? Ну бабка даунко зажигает.

archibald_dandy_esquire 02 октября 2018 | 21:20

kottigr1:
" Отбор персонала для обслуживания С-300 завершен. "

это те самые, кто Ил-22 завалил
надо бы ещё Гирькина туда направить, а то он заскучал - давно не тявкал про "птичкопад"

danko1 02 октября 2018 | 21:30

archibald_dandy_esquire: Можно, конечно, шутить. И на войне шутили.
Но на самом деле это страшно. Путин, проваливший всё за 19 лет, привыкший рейтинг войнами только поднимать, уже не способен маленькой войной грохнувшийся рейтинг поднять.
Этот мерзавец-изгой, злой на весь Мир, способен и большую войну затеять.

sandro_007 02 октября 2018 | 21:31

danko1:
Но Вы то Путина остановите, милая бабушка_данко, из Майами?

danko1 02 октября 2018 | 21:46

У тупых портянок даже по существу нечего ответить, кроме того, чтобы бред писать о Майами, где я полгода назад в качестве туриста только была.
Зависть черная у безмозглых или так обвиняют путинское ворьё, которое деньги в Майами и другие места выводит?
Смотрите, вор Пригожин таким дебилам платить перестанет.

sandro_007 02 октября 2018 | 21:48

danko1:
Еще раз простите, милая бабушка_данко. Не стану опускаться до вашего уровня называя в ответ старой использованной прокладкой. Тема закрыта.

ser_gey_love_roff 02 октября 2018 | 21:47

danko1: 19 лет у власти ...
а, может все-таки, проблема не в Путине, а в dankaх и еже с ними? ;)

banderobab 02 октября 2018 | 21:04

Слава русскому оружию!
Позор трусливым натовцам!

seryj_wolk 02 октября 2018 | 21:07

banderobab: Рфское оружие хорошо сбивает свои и гражданские самолеты. Слава ему!

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kara 02 октября 2018 | 21:04

пока Израиль не повиниться

bbob 02 октября 2018 | 21:16

kara: //пока Израиль не повинитЬся//
Почему запутинские патриоты через одного тупые и безграмотные?

vinnidi 02 октября 2018 | 21:20

Сколько теперь у Израиля появилось халявных мишеней- есть по ком разгуляться!!!

kara 02 октября 2018 | 21:41

bbob: а что делать?
ну хоть считаю не плохо

petrovich_spb 02 октября 2018 | 21:18

kara:
повинит(ь)ся — без "ь"

foolsdie 02 октября 2018 | 21:05

Ну, заживем теперь!

ser_gey_love_roff 02 октября 2018 | 21:06

На кремлевской фене это звучит так - лузеры опять понты гоняют.

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a_and_ts Александр Симо 02 октября 2018 | 21:12

Израилю будет на чем потренироваться.

nestor199 02 октября 2018 | 21:23

a_and_ts: Так пусть Израиль тренируется. Мы не против.

vinnidi 02 октября 2018 | 21:49

nestor199: Мы это кто? жалкая горстка номерных пригожинских педерастов!?

nikolaitschi 02 октября 2018 | 21:12

Господи, дай им хоть кусочек лягушкиных мозгов!

lager23 02 октября 2018 | 21:14

Это смешно! Кажубекыч муд@к?
Проблема не в вооружениях, проблема в мозгах местных аборигенов, сбивших Ил20!

democ 02 октября 2018 | 21:19

lager23: Он вассал. Что ему, пешке, сказали, то и делает. Да и в ратном искусстве он профан полный, как и его начальник.

a_and_ts Александр Симо 02 октября 2018 | 21:29

lager23: Проблемма в мозгах в Российской правящей верхушкеи. Без их идиотизма война бы в Сирии давно кончилась.

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sklar39 02 октября 2018 | 21:14

Упырь упырю друг, товарищ и брат.

democ 02 октября 2018 | 21:16

Эскалация напряжённости будет идти по нарастающей. Значит мы ещё ближе приблизились к столкновениям с коалицией союзников. Радоваться тут нечему.

a_and_ts Александр Симо 02 октября 2018 | 21:30

democ: Ужасный конец - лучше чем ужас без конца.

sashapetrov 02 октября 2018 | 21:17

Обещали же только для начала не меньше двух полков по 24 штуки С-300 в каждом. Всего-то четыре. Израилю же неинтересно будет. Опять от этого дурака кровопролитиев ждали, а он чижика съел.

vlabumur 02 октября 2018 | 21:19

Опять и снова на те же грабли.

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raffal 02 октября 2018 | 21:23

А это премия Асаду за то, что русской ракетой, с русской установки, сбил русский самолёт.

a_and_ts Александр Симо 02 октября 2018 | 21:31

raffal: Теперь Асад может сбить пару самолетов с рускими туристами.

filosof64 02 октября 2018 | 21:24

Крым forever///////

vor_on 02 октября 2018 | 21:29

надеюсь, с персоналом всё в порядке?.тады пусть снова бьют в свои ворота

eduard53 02 октября 2018 | 21:29

ИМХО, самое интересное в этой вести - глагол "передали".
Для хороших людей ничего ж не жалко ...

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vladimir1967 02 октября 2018 | 21:41

Россия надорвется поставляя сирийцам ракеты для этого комплекса. Они же палят в.белый.свет как в копеечку, без разбора.

chnch 02 октября 2018 | 21:44

Ну расскажите кто-нибудь Путину, что "дело было не в бабине, а раздолбай сидел в кабине!" Что виновата "прокладка между креслом водителя и баранкой" ! Давали уже при СССРе новейшую технику , не помогло! И счаз не поможет! И технику и людей только угробят!

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