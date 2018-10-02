Россия передала Сирии 49 единиц техники, в том числе 4 пусковые установки в рамках поставки системы С-300

Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании президента Путина с членами Совета безопасности. Работы по установлению единой системы управления ПВО в Сирии будут завершены к 20-му октября. Отбор персонала для обслуживания С-300 завершен. Началось обучение, которое продлится 3 месяца, — сказал Шойгу.