Власти Германии решили сохранить дизельные автомобили

Германская правящая коалиция договорилась о плане по сокращению вредных выбросов дизельных авто без запрета самих машин. Как заявила министр по вопросам окружающей среды Свенья Шульце, план предусматривает сочетание мер: с одной стороны владельцам старых дизельных автомобилей будет выгодно их продать, с другой стороны – будет и возможность модификации таких машин. Еще один вариант предусматривает установку оборудования для снижения вредных выбросов. Детали плана еще будут уточняться. Прежде всего он будет внедряться в 14-ти городах с наиболее высоким уровнем загрязнения, в том числе в Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Дюссельдорфе и других, — сообщает Deutsche Welle.