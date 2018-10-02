Рэпер Фейс объявил, что отменяет тур по России, который был запланирован на эту осень...

Причины отмены он не уточнил. Рэпер извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность побывать на его выступлениях, но не в этом году, — сообщает «Медуза».

В начале сентября Фейс выпустил альбом, который содержит жесткую критику российской власти и общества. В нем упоминаются Путин, Навальный, а также эмиграция и отношения с богом.