Рэпер Фейс объявил, что отменяет тур по России, который был запланирован на эту осень
Причины отмены он не уточнил. Рэпер извинился перед поклонниками и пообещал, что у них будет возможность побывать на его выступлениях, но не в этом году, — сообщает «Медуза».
В начале сентября Фейс выпустил альбом, который содержит жесткую критику российской власти и общества. В нем упоминаются Путин, Навальный, а также эмиграция и отношения с богом.
Комментарии10
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danko1 02 октября 2018 | 20:39
Посетит Россию уже ту, что не Путин, а настоящую, без мрази Путина.
sandro_007 02 октября 2018 | 20:39
danko1:
А кто это? Пейс какой-нибудь?
r88w556xl4 02 октября 2018 | 20:44
"В нем упоминаются Путин, Навальный, а также эмиграция и отношения с богом."
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Всё в одном винегрете.
patrikk_2 02 октября 2018 | 20:48
Рэпер Фейс объявил, что отменяет тур по России, который был запланирован на эту осень...
Вместо рэпера Фейса, гастроли проведёт рэпер Чепига.
old_skull 02 октября 2018 | 20:44
danko1: Да уж, либерастня уже за ебанутых впрягается...
Бабка, ты этого обсоса видела?))) Можешь забрать его себе в Майями...
dataan 02 октября 2018 | 20:46
Рэпер Фейс объявил.....
Ну всё, хана пришла. Надо на неделю траур в России объявить. :)))))))))))))))))))
banderobab 02 октября 2018 | 20:58
Вот беда то...
Только этого г*вна нам тут ещё и не хватало! ;)
abuvgrobu 02 октября 2018 | 20:45
А кто это вообще ? И вытекающий отсюда следующий вопрос: а нахер он кому вообще здесь нужен ? Каждый микроб теперь будет из себя что-то корёжить, раз он упомянул Путина, Навального и тому подобную ерунду. Это что, очень смело и насущно - упоминание вора и лжеца пупуева, вонючки наваленного, а уж тем паче эмиграции и отношения с богом.. Ржунимагу..
dataan 02 октября 2018 | 20:54
abuvgrobu: "а нахер он кому вообще здесь нужен"
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Вспомнился анекдот про неуловимого Джо
:)))))))))))))))))))))))0
captainobvious 02 октября 2018 | 20:57
по крайней мере, теперь буду знать, что есть такой рэпер Фейс )))