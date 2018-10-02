Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке, ее признали виновной в мошенничестве
Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке Ольге Журавлевой, которую признали виновной в мошенничестве. Ее обвинили в том, что она получала пособие по безработице и неофициально подрабатывала уборщицей в пиццерии. Мировой суд назначил Журавлевой 120 часов обязательных работ.
Эта история получила широкий резонанс в средствах массовой информации, после чего к областному прокурору с просьбой разобраться в деле Журавлевой обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Комментарии19
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danko1 02 октября 2018 | 20:36
На пособие по безработицы те, кто её судил и прочее ворьё во власти и пообедать не смогут.
А детского пособия и на пачку памперсов не хватает.
Сволочная власть, презирающая россиян.
patrikk_2 02 октября 2018 | 20:42
Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке, ее признали виновной в мошенничестве...
Анатолий Чепига пригрозил прокурору.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 20:38
А за 23 оклада для своего заместителя воронежский губернатор из липких ручонок Вовы виолончельного ещё и орденок получит.Воровская власть знает с кем бороться. Выявили страшную преступницу мать одиночку и сурово покарали. Ну прямо настоящие милостивые сволочи.
timber_head 02 октября 2018 | 20:38
Ну просто охрененное мошенничество - пособие по безработице не превышает 5000р., а ей ребенка кормить. И уборщицей она получала, максимум, пятнашку, да и то вряд ли. Наших козлов, протирающих штаны в Думе заставить жить с ребенком на 5тыс. пособия по безработице или даже на 10-15тыс. зарплаты уборщицы.
evgeny_biolog 02 октября 2018 | 20:44
У нас матерям-одиночкам можно мошенничать, да?
lager23 02 октября 2018 | 20:55
evgeny_biolog: Путену-то можно, и в других несравненных масштабах, не правда ли?
efilika 02 октября 2018 | 21:16
evgeny_biolog: потому как мошенничает путин со сворой, нет и не будет никакой вменяемой социальной программы гражданам РФ и помощи безработным. И много чего еще. А ты вообще в курсе, сколько получает безработный в странах Европы? У нас нормальные выплаты только уволенным по сокращению предприятий полагаются. и только три месяца. Откуда вас, урододов моральных выискивают/?
lager23 02 октября 2018 | 20:52
Скотская власть думает, что можно прожить на пособие по безработице... лицемерные сволочи!
fueaqui 02 октября 2018 | 21:17
lager23: Пособие и не предназначено для "проживания". Жить все-таки надо своим трудом. Термин происходит от слова "пособить" - то есть помочь. Зарплаты в стране небольшие, потому пособие не может быть большим (иначе экономически выгодно быть безработным, что разрушает экономику). Если для вас оно пренебрежимо мало - не получайте, не регистрируясь безработным. Многие же находят в нем необходимую поддержку в трудный период. Некоторые же - как эта дама, даже идут на мошенничество ради лишнего рубля.
vitaliys 02 октября 2018 | 20:54
И ведь нашлась сволочи которые ее заложили, расследовали уголовное дело, утвердили обвинительное заключение и вынесли приговор ! Приходят каждый день домой к деткам, как ни в чем не бывало. Им знакомые руки подают !
timber_head 02 октября 2018 | 20:58
vitaliys: Какие-нибудь "правоохранители", получающие гораздо большую зарплату и пенсию в 45 за то, что выслеживают таких вот "мошенников".
fueaqui 02 октября 2018 | 21:24
timber_head: Так ведь работающий, получающий пособие по безработице (и очевидно, не производящий выплат с зарплаты ни в части НДФЛ, ни в части взносов в ПФР и ФСС), и "пенсионер" в 45 - суть одного поля ягоды. Не должно быть ни того, ни другого.
timber_head 02 октября 2018 | 21:33
fueaqui: Так ведь хрен проживешь не только на пособие, но и на зарплату - далеко не всем даже в Москве удается получать "средне-абстрактную". В отличие от мордоворотов из "правоохранительных" органов, отращивающих паза и задницы ничего полезного не делая.
forward 02 октября 2018 | 21:00
На пособие по безработице нельзя выжить! В Москве макс. пособие около 7 тыс. У нее еще ребенок!
anya77 02 октября 2018 | 21:02
Это уже просто за грань добра и зла. Бедная женщина.
fueaqui 02 октября 2018 | 21:06
Шаргунов хочет быть добрым за чужой счет. Желаешь помочь - помоги сам, а не за счет бюджета. Правовая культура депутатов - ниже плинтуса. Раз мать-одиночка - мол, значит, надо "понять и простить". Жить надо по закону, а не по понятиям. И без того назначили нестрогое наказание, с учетом ее положения. Пусть же отработает свои часы на благо общества, которое она обманула.
polikarpich 02 октября 2018 | 21:17
fueaqui: А я вот, как член этого общества, не считаю её виновной.
gentar 02 октября 2018 | 21:12
Сначала прокурор направляет дело в суд. Потом просит вынести приоовор , а потом надо же считает приговор незаконным? Как флюгер
gadbatat 02 октября 2018 | 21:16
людоеды))... сами миллиардами письдят, а уборщицу за полотер наказать хотят)))...