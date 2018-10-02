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20:32, 02 октября 2018

Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке, ее признали виновной в мошенничестве

Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке Ольге Журавлевой, которую признали виновной в мошенничестве. Ее обвинили в том, что она получала пособие по безработице и неофициально подрабатывала уборщицей в пиццерии. Мировой суд назначил Журавлевой 120 часов обязательных работ.

Эта история получила широкий резонанс в средствах массовой информации, после чего к областному прокурору с просьбой разобраться в деле Журавлевой обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Комментарии

19

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danko1 02 октября 2018 | 20:36

На пособие по безработицы те, кто её судил и прочее ворьё во власти и пообедать не смогут.
А детского пособия и на пачку памперсов не хватает.
Сволочная власть, презирающая россиян.

patrikk_2 02 октября 2018 | 20:42

Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке, ее признали виновной в мошенничестве...

Анатолий Чепига пригрозил прокурору.

aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 20:38

А за 23 оклада для своего заместителя воронежский губернатор из липких ручонок Вовы виолончельного ещё и орденок получит.Воровская власть знает с кем бороться. Выявили страшную преступницу мать одиночку и сурово покарали. Ну прямо настоящие милостивые сволочи.

timber_head 02 октября 2018 | 20:38

Ну просто охрененное мошенничество - пособие по безработице не превышает 5000р., а ей ребенка кормить. И уборщицей она получала, максимум, пятнашку, да и то вряд ли. Наших козлов, протирающих штаны в Думе заставить жить с ребенком на 5тыс. пособия по безработице или даже на 10-15тыс. зарплаты уборщицы.

evgeny_biolog 02 октября 2018 | 20:44

У нас матерям-одиночкам можно мошенничать, да?

lager23 02 октября 2018 | 20:55

evgeny_biolog: Путену-то можно, и в других несравненных масштабах, не правда ли?

efilika 02 октября 2018 | 21:16

evgeny_biolog: потому как мошенничает путин со сворой, нет и не будет никакой вменяемой социальной программы гражданам РФ и помощи безработным. И много чего еще. А ты вообще в курсе, сколько получает безработный в странах Европы? У нас нормальные выплаты только уволенным по сокращению предприятий полагаются. и только три месяца. Откуда вас, урододов моральных выискивают/?

lager23 02 октября 2018 | 20:52

Скотская власть думает, что можно прожить на пособие по безработице... лицемерные сволочи!

fueaqui 02 октября 2018 | 21:17

lager23: Пособие и не предназначено для "проживания". Жить все-таки надо своим трудом. Термин происходит от слова "пособить" - то есть помочь. Зарплаты в стране небольшие, потому пособие не может быть большим (иначе экономически выгодно быть безработным, что разрушает экономику). Если для вас оно пренебрежимо мало - не получайте, не регистрируясь безработным. Многие же находят в нем необходимую поддержку в трудный период. Некоторые же - как эта дама, даже идут на мошенничество ради лишнего рубля.

vitaliys 02 октября 2018 | 20:54

И ведь нашлась сволочи которые ее заложили, расследовали уголовное дело, утвердили обвинительное заключение и вынесли приговор ! Приходят каждый день домой к деткам, как ни в чем не бывало. Им знакомые руки подают !

timber_head 02 октября 2018 | 20:58

vitaliys: Какие-нибудь "правоохранители", получающие гораздо большую зарплату и пенсию в 45 за то, что выслеживают таких вот "мошенников".

fueaqui 02 октября 2018 | 21:24

timber_head: Так ведь работающий, получающий пособие по безработице (и очевидно, не производящий выплат с зарплаты ни в части НДФЛ, ни в части взносов в ПФР и ФСС), и "пенсионер" в 45 - суть одного поля ягоды. Не должно быть ни того, ни другого.

timber_head 02 октября 2018 | 21:33

fueaqui: Так ведь хрен проживешь не только на пособие, но и на зарплату - далеко не всем даже в Москве удается получать "средне-абстрактную". В отличие от мордоворотов из "правоохранительных" органов, отращивающих паза и задницы ничего полезного не делая.

forward 02 октября 2018 | 21:00

На пособие по безработице нельзя выжить! В Москве макс. пособие около 7 тыс. У нее еще ребенок!

anya77 02 октября 2018 | 21:02

Это уже просто за грань добра и зла. Бедная женщина.

fueaqui 02 октября 2018 | 21:06

Шаргунов хочет быть добрым за чужой счет. Желаешь помочь - помоги сам, а не за счет бюджета. Правовая культура депутатов - ниже плинтуса. Раз мать-одиночка - мол, значит, надо "понять и простить". Жить надо по закону, а не по понятиям. И без того назначили нестрогое наказание, с учетом ее положения. Пусть же отработает свои часы на благо общества, которое она обманула.

polikarpich 02 октября 2018 | 21:17

fueaqui: А я вот, как член этого общества, не считаю её виновной.

gentar 02 октября 2018 | 21:12

Сначала прокурор направляет дело в суд. Потом просит вынести приоовор , а потом надо же считает приговор незаконным? Как флюгер

gadbatat 02 октября 2018 | 21:16

людоеды))... сами миллиардами письдят, а уборщицу за полотер наказать хотят)))...

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