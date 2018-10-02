Кандидат в губернаторы Хакасии Андрей Филягин из «Справедливой России» снял свою кандидатуру с выборов
Об этом сообщает РИА со ссылкой на предвыборный штаб. В первом туре голосования «единоросс» Виктор Зимин проиграл Валентину Коновалову из КПРФ. Затем Зимин снял свою кандидатуру с выборов, а новым кандидатом автоматически стал Филягин, который занял третье место.
Второй тур выборов планировалось провести 7-го октября, однако теперь голосование будет отложено на две недели.
Комментарии6
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patrikk_2 02 октября 2018 | 20:40
Кандидат в губернаторы Хакасии Андрей Филягин из «Справедливой России» снял свою кандидатуру с выборов...
Анатолий Чепига сделал ему предложение, от которого Филягин не смог отказаться.
neyexo 02 октября 2018 | 20:48
В могилу пока СР
zojtch 02 октября 2018 | 21:02
Хорошая оппозиция. Никуда не выдвигается, и снимается. Идиоты, выбравшие этих клоунов из ср могут быть довольны
ignachio 02 октября 2018 | 21:09
КПРФ как раз не снимается, а побеждает, вынося Едро. Вот СР показали свою гниль в очередной раз.
eslichestno 02 октября 2018 | 21:30
ignachio:
А чего же Коновалов снял свою кандидатуру? Тем более, что в первом туре "вынес" едросса. Он же ваш, из КПРФ.
sim 02 октября 2018 | 21:04
Псевдооппозиция из КПРФ и, особенно, мультяшной СР, сервильно расчищает дорогу назначенным барином кандидатам из ЕдРа.