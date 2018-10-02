Кандидат в губернаторы Хакасии Андрей Филягин из «Справедливой России» снял свою кандидатуру с выборов...

Об этом сообщает РИА со ссылкой на предвыборный штаб. В первом туре голосования «единоросс» Виктор Зимин проиграл Валентину Коновалову из КПРФ. Затем Зимин снял свою кандидатуру с выборов, а новым кандидатом автоматически стал Филягин, который занял третье место.

Второй тур выборов планировалось провести 7-го октября, однако теперь голосование будет отложено на две недели.