Следственный комитет отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Артема Любимова, который организовывал митинги против свалки «Ядрово» в Волоколамске. Об этом Любимов написал в своем Твиттере и опубликовал решение ведомства. Накануне прокуратура Московской области признала возбуждение дела в отношении Любимова незаконным.

Уголовное дело было открыто в августе. Любимова обвинили в том, что он является гражданином США и 18 лет скрывал это. Позже американское посольство дважды подтверждало, что активист не является американским гражданином, — напоминает «МБХ Медиа».