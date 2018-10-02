Следственный комитет отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Артема Любимова
Следственный комитет отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Артема Любимова, который организовывал митинги против свалки «Ядрово» в Волоколамске. Об этом Любимов написал в своем Твиттере и опубликовал решение ведомства. Накануне прокуратура Московской области признала возбуждение дела в отношении Любимова незаконным.
Уголовное дело было открыто в августе. Любимова обвинили в том, что он является гражданином США и 18 лет скрывал это. Позже американское посольство дважды подтверждало, что активист не является американским гражданином, — напоминает «МБХ Медиа».
Комментарии6
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patrikk_2 02 октября 2018 | 20:37
Следственный комитет отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Артема Любимова...
По звонку Анатолия Чепиги дело замяли.
banderobab 02 октября 2018 | 21:02
Отвоевал свое место на помойке - рукой подать до политического убежища.
Либералище. Оппозиционерище!
sborisych 02 октября 2018 | 20:53
Любимова обвинили в том, что он является гражданином США и 18 лет скрывал это.
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От кого скрывал-то, и как? По- видимому и от себя...
peresvet73 02 октября 2018 | 21:01
А возбудить уголовное дело на возбуждавших уголовное дело?
efilika 02 октября 2018 | 21:08
а если есть гражданство другой страны нельзя организовывать митинги? Человек может иметь 2 гражданства, если не народный избранник.
chnch 02 октября 2018 | 21:35
efilika: Следить за бурной и кипучей имитацией разумной деятельности нашими думаками просто жизненно необходимо. А влипните во цвете лет в результаты их жизнедеятельности, не отмоетесь потом. На первый раз я вас просвещу, а дальше сами. Итак с 2014года - "Неисполнение в установленный срок обязанности информирования органов ФМС об иностранном гражданстве, согласно ст. 330.2. Уголовного кодекса РФ, наказывается штрафом до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы за год, либо обязательными работами до 400 часов. Нарушение порядка подачи уведомления (например, предоставление неполной или неверной информации) грозит административной ответственностью в виде штрафа от 500 до 1 тыс. рублей (ст. 19.8.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях)." Самое смешное есть исключение . Это Крымчане.