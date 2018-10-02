В Стамбуле автомобиль выехал на тротуар и наехал на толпу пешеходов
Как сообщает турецкий новостной сайт NTV, автомобиль ездил беспорядочно, сбивая всех на своем пути. Затем водитель за рулем автомобиле попытался скрыться с места происшествия, однако полиция его задержала. Его мотивы пока неизвестны.
Комментарии4
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patrikk_2 02 октября 2018 | 20:35
В Стамбуле автомобиль выехал на тротуар и наехал на толпу пешеходов...
Как сообщает турецкий новостной сайт NTV - за рулём сидел Анатолий Чепига.
vladislav 02 октября 2018 | 20:37
patrikk_2: дядя Патрик, ты дурак? (с)
sim 02 октября 2018 | 21:02
vladislav: Дурак - не дурак, а 11-80 за пост имеет. Толант!
vilingrad 02 октября 2018 | 20:40
Похоже на старую игру Carmageddon, а за клавой- Безумный Патрик