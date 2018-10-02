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Эксклюзив Эха 20:04, 02 октября 2018

Александр Гольц: Против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют РФ, у НАТО нет средства обороны

У стран НАТО нет средства обороны против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют Россию, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Гольц, отвечая на вопрос о возможности уничтожения российских ракет.

«Крылатая ракета – это такое оружие, против которого ни у нас, ни у американцев нет мощного средства обороны», — сказал он.

А.Гольц подчеркнул, что последние несколько лет дипломаты стран НАТО выдвигают России обвинения в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. По его словам, слабость их позиции заключается в отсутствии конкретных претензий и четкой аргументации своей позиции.

При этом А.Гольц отметил, что по его данным американские дипломаты владеют информацией о нарушениях ДРСМД и предъявляют данные в личных разговорах с представителями России, однако не сообщают эти детали в прессу.

Сегодня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Альянса считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД. Позднее постпред США при НАТО сообщила о готовности США сбивать российские крылатые ракеты, разработка которых ведется в нарушении ДРСМД в случае необходимости.

Комментарии

35

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ss2020 02 октября 2018 | 20:09

голь_ц на выдумки...!)))

danko1 02 октября 2018 | 20:10

Оружие нападения, а не защиты, в руках агрессивного гопника питерского, опасны для существования планеты.
МО надо в министерство агрессии переименовать, 70 лет нге защищаемся, а нападаем.

xoxlokost 02 октября 2018 | 20:18

danko1: Ссыкотно за пиндостан стало ,да не ссыте вы так, все тлен ! ) Мне вот нищему ватнику даже приятно будет ,что одновременно со мной загнется какой нибудь пиндос на своей вилле ! И поверьте, Вселенная даже не заметит что на одной из планет вдруг прекратилась жизнь ,так что пох ,я лично ничего не теряю !)

danko1 02 октября 2018 | 20:22

xoxlokost: Земля и человечество ничего не потеряет от исчезновения ничтожных портянок.
Можете и самоубиться, если такое желание возникло из-за презрения к самим себе и жизни своей никчемной.
Но зачем Землю уничтожать?
Почему человечество должно отвечать за то, что власть в России захватило злобное, агрессивное ничтожество?

xoxlokost 02 октября 2018 | 20:24

danko1: Но зачем Землю уничтожать?
Потому что можем !)

danko1 02 октября 2018 | 20:28

xoxlokost: Землю уничтожить можете, а детское пособие увеличить хотя бы до стоимости 2-х пачек памперсов не можете.
Ничтожества вы вместе с бандитской властью, ничего хорошего сделать не можете, только всё уничтожать, не вами созданное способны.

polikarpich 02 октября 2018 | 20:22

xoxlokost: А птичек не жалко? Они-то здесь при чём? Те же самые снегири?

kottigr1 02 октября 2018 | 20:25

xoxlokost: К тому моменту пиндосы отгрохают себе базы на Марсе и Луне и будут попивая колу и заедая гамбургерами из шезлонгов наблюдать как идиоты-русские взрывают вместе с тобой Землю..

lager23 02 октября 2018 | 20:31

вы служите принципу "так умрите всё, коль я недоумок", но это аномалия, заслуживающая внимания психиатора, не правда ли?
Или сетевой троллинг не имеет смысла и больше напоминает безумие?

polikarpich 02 октября 2018 | 20:37

lager23: Это они прикалываются типа. Пока.
А потом клюнет жареный петушок и они осознают, что всё это совсем не шутки.

banderobab 02 октября 2018 | 20:19

danko1: ПУК ##### ;)

dataan 02 октября 2018 | 20:24

Да, совершенно верно, у пиндосов ничего нет против этих наших ракет, да и против много другого вооружения России. Но посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон этого похоже не знает. Да и зачем ей, бабе, это знать. Так, ляпнула что то по подсказке и то ладно :))))))))

banderobab 02 октября 2018 | 20:11

Отлично!
Ждем удар со стороны сша и нато!

А их мгновенно ждет... чудесное превращение в серую кучку радиоактивного пепла. ;)))))

banyi4 02 октября 2018 | 20:14

banderobab: Идиотическое заявление! Они что по территории РФ пулять хотят? Ради бога! Моя дочь не будет ипотеку платить (чёрный юмор)

polikarpich 02 октября 2018 | 20:16

banderobab: Почему "их"? От тебя тоже даже рогов не останется. Готов на такое пойти за своего придурковатого "вошдя" и сомнительное "вяличие"?

banyi4 02 октября 2018 | 20:20

polikarpich: А куда деваться? Надо будет пойдём! Чай не пиндосы...)

kottigr1 02 октября 2018 | 20:17

banderobab: Чо радуешься.. ? Ты превратишься в серую кучку радиоактивного пепла ровно на 7 минут позже..

lager23 02 октября 2018 | 20:33

banderobab: сук@, ведь первый начнёш плакать и забьёшься под лавку.... из таких войны, как из говн@ пуля!

nitsahon 02 октября 2018 | 20:12

так,может, наши заклятые амер."друзья" и ТТХ этой ракеты выдадут(если уж утверждают, что постановка ее на вооружение нарушает все договора)? или как в ситуации со скрипалями: мы имеем данные разведки... если их выдадим русским -> они догадаются, откуда просочилась информация?! так что ли?

kryimzdick 02 октября 2018 | 20:26

nitsahon: может тебе еще и скрипаля показать или шпилем обойдешься?

old_skull 02 октября 2018 | 20:18

Чёйт?
Вонючие прокладосы надеются защититься распечаткой своих высеров на Эхе,а также тем что всю жизнь вылизывали задний проход своим хозяевам...

polikarpich 02 октября 2018 | 20:28

old_skull: Хозяин - это у тебя. Вылизывание - это твоё любимое занятие.
Даже при том, что твой хозяин плевать хотел на тебя, на жизнь твою лично и жизнь твоих родных и близких. Плевал и плюёт многократно и разнообразно. А иногда и серет на голову.

old_skull 02 октября 2018 | 20:35

polikarpich: Нет, обсос. Хозяева именно у тебя. Это им ты во всех случаях поддакиваешь, не написав за 5 лет ни слова против. Ты им зализал задницу так, что они просраться не могут. А я свободный человек. И если Путин поступил, как мудак, подняв пенс.возраст, то я это и не буду оправдывать. В отличие от тебя.

lager23 02 октября 2018 | 20:35

old_skull: иди припади к очку альфасамца... плешегном ждёт!

old_skull 02 октября 2018 | 20:38

lager23: Че, пидарки, задела вас за живое правда? Вон уже третьего придурка ко мне подсылают. Иди сосни херца вместе с поликарпычем, может отпустит.

timber_head 02 октября 2018 | 20:21

Вот только не нам с США крылатыми ракетами и средствами обороны от них меряться. Хваленый С-300, предназначенный как раз для борьбы с крылатыми ракетами, слизывался с "Пэтриота", разработанного ещё в 60-х, причем у американцев, в отличие от нас, и до того были средства противоракетной обороны. А уж по уровню нашей электроники... С-25, которым заменили С-300 на кольцах вокруг Москвы, вообще был ламповый. А без электроники ни ракета не полетит, ни ЗРК её не перехватит.

raffal 02 октября 2018 | 20:32

timber_head:
Израильские военные, разумеется не официоз, а так, на форумах, уже окрестили С-300 хорошо покрашенным С-200.

sg102 02 октября 2018 | 20:23

Старая кобыла совсем из ума выжила. Сбивать - это значит уничтожать запущенные ракеты. А она намекает что будут бомбить предприятия или воинские части, где будут устанавливаться? Это война, тупая пизда. И если тебе насрать на свою неикчемную жизнь, то многим странам наты в Ивропке вряд ли захочется идти за тобой в ад..

banyi4 02 октября 2018 | 20:28

sg102: Вы слишком сложно этой п...де высказали, не поймёт )))

polikarpich 02 октября 2018 | 20:33

sg102: А как ты хотел? За преступлением следует наказание и расплата. Нарушать договор - это не по понятиям.
Так что будешь отвечать вместе со своим "бесноватым фюлером". Копай бункер поглубже и валежником запасайся, благо бесплатно.

lager23 02 октября 2018 | 20:38

sg102: у вас пена пошла изо рта... или это шампунь?

aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 20:28

НАТО опасается путинских мирных , дружелюбных и пушистых ракет?

putin_itogy 02 октября 2018 | 20:31

Ни у кого нет.
Но..
У США - 20000 "Томагавков".
у РФ, примерно 300 штук "калибров".
Задачка для 2-го класса:
Как думаете, чья возьмёт?

abuvgrobu 02 октября 2018 | 20:37

Россия работала, работает и будет работать над новым вооружением, до тех пор, пока будут такие изречения в наш адрес.

neon999 02 октября 2018 | 20:39

Можно было бы сказать, что у обоих сторон своя правда, если бы Кремль так откровенно не
занимался бандитизмом. В том числе, не грабил и не убивал собственных граждан.

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