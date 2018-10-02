Александр Гольц: Против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют РФ, у НАТО нет средства обороны

У стран НАТО нет средства обороны против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют Россию, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Гольц, отвечая на вопрос о возможности уничтожения российских ракет.

«Крылатая ракета – это такое оружие, против которого ни у нас, ни у американцев нет мощного средства обороны», — сказал он.

А.Гольц подчеркнул, что последние несколько лет дипломаты стран НАТО выдвигают России обвинения в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. По его словам, слабость их позиции заключается в отсутствии конкретных претензий и четкой аргументации своей позиции.

При этом А.Гольц отметил, что по его данным американские дипломаты владеют информацией о нарушениях ДРСМД и предъявляют данные в личных разговорах с представителями России, однако не сообщают эти детали в прессу.

Сегодня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Альянса считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД. Позднее постпред США при НАТО сообщила о готовности США сбивать российские крылатые ракеты, разработка которых ведется в нарушении ДРСМД в случае необходимости.