Александр Гольц: Против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют РФ, у НАТО нет средства обороны
У стран НАТО нет средства обороны против крылатых ракет средней дальности, в создании которых обвиняют Россию, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Александр Гольц, отвечая на вопрос о возможности уничтожения российских ракет.
«Крылатая ракета – это такое оружие, против которого ни у нас, ни у американцев нет мощного средства обороны», — сказал он.
А.Гольц подчеркнул, что последние несколько лет дипломаты стран НАТО выдвигают России обвинения в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. По его словам, слабость их позиции заключается в отсутствии конкретных претензий и четкой аргументации своей позиции.
При этом А.Гольц отметил, что по его данным американские дипломаты владеют информацией о нарушениях ДРСМД и предъявляют данные в личных разговорах с представителями России, однако не сообщают эти детали в прессу.
Сегодня генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Альянса считают создание Россией крылатой ракеты 9М729 нарушением ДРСМД. Позднее постпред США при НАТО сообщила о готовности США сбивать российские крылатые ракеты, разработка которых ведется в нарушении ДРСМД в случае необходимости.
Комментарии35
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ss2020 02 октября 2018 | 20:09
голь_ц на выдумки...!)))
danko1 02 октября 2018 | 20:10
Оружие нападения, а не защиты, в руках агрессивного гопника питерского, опасны для существования планеты.
МО надо в министерство агрессии переименовать, 70 лет нге защищаемся, а нападаем.
xoxlokost 02 октября 2018 | 20:18
danko1: Ссыкотно за пиндостан стало ,да не ссыте вы так, все тлен ! ) Мне вот нищему ватнику даже приятно будет ,что одновременно со мной загнется какой нибудь пиндос на своей вилле ! И поверьте, Вселенная даже не заметит что на одной из планет вдруг прекратилась жизнь ,так что пох ,я лично ничего не теряю !)
danko1 02 октября 2018 | 20:22
xoxlokost: Земля и человечество ничего не потеряет от исчезновения ничтожных портянок.
Можете и самоубиться, если такое желание возникло из-за презрения к самим себе и жизни своей никчемной.
Но зачем Землю уничтожать?
Почему человечество должно отвечать за то, что власть в России захватило злобное, агрессивное ничтожество?
xoxlokost 02 октября 2018 | 20:24
danko1: Но зачем Землю уничтожать?
Потому что можем !)
danko1 02 октября 2018 | 20:28
xoxlokost: Землю уничтожить можете, а детское пособие увеличить хотя бы до стоимости 2-х пачек памперсов не можете.
Ничтожества вы вместе с бандитской властью, ничего хорошего сделать не можете, только всё уничтожать, не вами созданное способны.
polikarpich 02 октября 2018 | 20:22
xoxlokost: А птичек не жалко? Они-то здесь при чём? Те же самые снегири?
kottigr1 02 октября 2018 | 20:25
xoxlokost: К тому моменту пиндосы отгрохают себе базы на Марсе и Луне и будут попивая колу и заедая гамбургерами из шезлонгов наблюдать как идиоты-русские взрывают вместе с тобой Землю..
lager23 02 октября 2018 | 20:31
вы служите принципу "так умрите всё, коль я недоумок", но это аномалия, заслуживающая внимания психиатора, не правда ли?
Или сетевой троллинг не имеет смысла и больше напоминает безумие?
polikarpich 02 октября 2018 | 20:37
lager23: Это они прикалываются типа. Пока.
А потом клюнет жареный петушок и они осознают, что всё это совсем не шутки.
banderobab 02 октября 2018 | 20:19
danko1: ПУК ##### ;)
dataan 02 октября 2018 | 20:24
Да, совершенно верно, у пиндосов ничего нет против этих наших ракет, да и против много другого вооружения России. Но посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон этого похоже не знает. Да и зачем ей, бабе, это знать. Так, ляпнула что то по подсказке и то ладно :))))))))
banderobab 02 октября 2018 | 20:11
Отлично!
Ждем удар со стороны сша и нато!
А их мгновенно ждет... чудесное превращение в серую кучку радиоактивного пепла. ;)))))
banyi4 02 октября 2018 | 20:14
banderobab: Идиотическое заявление! Они что по территории РФ пулять хотят? Ради бога! Моя дочь не будет ипотеку платить (чёрный юмор)
polikarpich 02 октября 2018 | 20:16
banderobab: Почему "их"? От тебя тоже даже рогов не останется. Готов на такое пойти за своего придурковатого "вошдя" и сомнительное "вяличие"?
banyi4 02 октября 2018 | 20:20
polikarpich: А куда деваться? Надо будет пойдём! Чай не пиндосы...)
kottigr1 02 октября 2018 | 20:17
banderobab: Чо радуешься.. ? Ты превратишься в серую кучку радиоактивного пепла ровно на 7 минут позже..
lager23 02 октября 2018 | 20:33
banderobab: сук@, ведь первый начнёш плакать и забьёшься под лавку.... из таких войны, как из говн@ пуля!
nitsahon 02 октября 2018 | 20:12
так,может, наши заклятые амер."друзья" и ТТХ этой ракеты выдадут(если уж утверждают, что постановка ее на вооружение нарушает все договора)? или как в ситуации со скрипалями: мы имеем данные разведки... если их выдадим русским -> они догадаются, откуда просочилась информация?! так что ли?
kryimzdick 02 октября 2018 | 20:26
nitsahon: может тебе еще и скрипаля показать или шпилем обойдешься?
old_skull 02 октября 2018 | 20:18
Чёйт?
Вонючие прокладосы надеются защититься распечаткой своих высеров на Эхе,а также тем что всю жизнь вылизывали задний проход своим хозяевам...
polikarpich 02 октября 2018 | 20:28
old_skull: Хозяин - это у тебя. Вылизывание - это твоё любимое занятие.
Даже при том, что твой хозяин плевать хотел на тебя, на жизнь твою лично и жизнь твоих родных и близких. Плевал и плюёт многократно и разнообразно. А иногда и серет на голову.
old_skull 02 октября 2018 | 20:35
polikarpich: Нет, обсос. Хозяева именно у тебя. Это им ты во всех случаях поддакиваешь, не написав за 5 лет ни слова против. Ты им зализал задницу так, что они просраться не могут. А я свободный человек. И если Путин поступил, как мудак, подняв пенс.возраст, то я это и не буду оправдывать. В отличие от тебя.
lager23 02 октября 2018 | 20:35
old_skull: иди припади к очку альфасамца... плешегном ждёт!
old_skull 02 октября 2018 | 20:38
lager23: Че, пидарки, задела вас за живое правда? Вон уже третьего придурка ко мне подсылают. Иди сосни херца вместе с поликарпычем, может отпустит.
timber_head 02 октября 2018 | 20:21
Вот только не нам с США крылатыми ракетами и средствами обороны от них меряться. Хваленый С-300, предназначенный как раз для борьбы с крылатыми ракетами, слизывался с "Пэтриота", разработанного ещё в 60-х, причем у американцев, в отличие от нас, и до того были средства противоракетной обороны. А уж по уровню нашей электроники... С-25, которым заменили С-300 на кольцах вокруг Москвы, вообще был ламповый. А без электроники ни ракета не полетит, ни ЗРК её не перехватит.
raffal 02 октября 2018 | 20:32
timber_head:
Израильские военные, разумеется не официоз, а так, на форумах, уже окрестили С-300 хорошо покрашенным С-200.
sg102 02 октября 2018 | 20:23
Старая кобыла совсем из ума выжила. Сбивать - это значит уничтожать запущенные ракеты. А она намекает что будут бомбить предприятия или воинские части, где будут устанавливаться? Это война, тупая пизда. И если тебе насрать на свою неикчемную жизнь, то многим странам наты в Ивропке вряд ли захочется идти за тобой в ад..
banyi4 02 октября 2018 | 20:28
sg102: Вы слишком сложно этой п...де высказали, не поймёт )))
polikarpich 02 октября 2018 | 20:33
sg102: А как ты хотел? За преступлением следует наказание и расплата. Нарушать договор - это не по понятиям.
Так что будешь отвечать вместе со своим "бесноватым фюлером". Копай бункер поглубже и валежником запасайся, благо бесплатно.
lager23 02 октября 2018 | 20:38
sg102: у вас пена пошла изо рта... или это шампунь?
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 20:28
НАТО опасается путинских мирных , дружелюбных и пушистых ракет?
putin_itogy 02 октября 2018 | 20:31
Ни у кого нет.
Но..
У США - 20000 "Томагавков".
у РФ, примерно 300 штук "калибров".
Задачка для 2-го класса:
Как думаете, чья возьмёт?
abuvgrobu 02 октября 2018 | 20:37
Россия работала, работает и будет работать над новым вооружением, до тех пор, пока будут такие изречения в наш адрес.
neon999 02 октября 2018 | 20:39
Можно было бы сказать, что у обоих сторон своя правда, если бы Кремль так откровенно не
занимался бандитизмом. В том числе, не грабил и не убивал собственных граждан.