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20:02, 02 октября 2018

Организация «Ночлежка» и фонд «Второе дыхание» не будут открывать прачечную для бездомных в Савеловском районе Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка» и фонд «Второе дыхание» не будут открывать прачечную для бездомных в Савеловском районе Москвы. Об этом сообщается на странице фонда в Фейсбуке. «Мы знали, как правильно организовать работу, как решить все вопросы безопасности и дезинфекции. Но не учли, как много страхов окружает тему бездомности, и зря предварительно не обсудили детали проекта с местными жителями», — говорится в сообщении. В фонде добавили, что собранные пожертвования на сумму более 77-ми тысяч рублей сохранены. Фонд будет искать для прачечной новое помещение.

Комментарии

5

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banyi4 02 октября 2018 | 20:06

Их демшиза у себя дома постирает)))

vinnidi 02 октября 2018 | 20:14

banyi4: Конечно у себя дома- но во рту у пригожинских номерных педерастов типа-banyl4 !!!

jetsam 02 октября 2018 | 20:08

нравы.
в драке не выручат и в войне просрут.
повторить - только в баре стакан.

timber_head 02 октября 2018 | 20:30

Вся эта ночлежная эпопея - тупая погоня за московскими грантами со стороны питерцев из "Ножлежки" и желание "Второго дыхания" (которое имеет весьма некислую коммерческую структуру "Чарити шоп", успешно торгующую тем, что люди сдают чтобы помочь бездомным - уже четыре магазина открыли и планируют ещё) сделать под препродажную подготовку этого шмотья халявную прачечную в удобном для логистики месте - и от склада недалеко, и до магазинов близко. В нарушение всех норм, кстати, используя флаг "благотворительности". Вот и бодались с местными в благополучном районе, вместо того чтобы свою "благотворительную структуру" открывать там, где действительно есть бомжи - в промышленной зоне вокзалов. Бухгалтерия у них ни к черту не бьется со словами. Разбирался я в этом вопросе. В Питере, кстати, прачечная "Ночлежки" в том же здании, что и депо, а не в окружении жилых домов, детсада, школы и родильного дома.

neyexo 02 октября 2018 | 20:33

Местные жители - пока
потом станут жителями Некрасовки или Бутово

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