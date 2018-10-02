Жители Магнитогорска жалуются на завалы мусора во дворах жилых домов
Это произошло из-за того, что городские мусоровозы были переброшены в Челябинск, — сообщает «Интерфакс».
Напомним, в Челябинске с 25-го августа введен режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса. За это время на полигоны было вывезено более 9-ти тысяч тонн отходов, однако многие контейнерные площадки до сих пор остаются неубранными. В конце сентября Следственный комитет возбудил против челябинских чиновников уголовное дело о халатности.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sparky 02 октября 2018 | 20:11
Нос вытащили, хвост завяз.
Давно поговорка сложилась, а ничего не поменялось.
seryj_wolk 02 октября 2018 | 20:22
Загадили страну так что очистить не могут и все эти нечистоты попадают в воду и, испаряясь в водух . То березки, то рябины кончились. Теперь рфия переполнена дерьмом.
vmaks 02 октября 2018 | 20:31
Неаполь
democ 02 октября 2018 | 20:37
Тришкин кафтан, а не экономика России.
ansata 02 октября 2018 | 20:39
Так туда-сюда кататься и будут. Зато не скучно.