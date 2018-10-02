Жители Магнитогорска жалуются на завалы мусора во дворах жилых домов

Это произошло из-за того, что городские мусоровозы были переброшены в Челябинск, — сообщает «Интерфакс».

Напомним, в Челябинске с 25-го августа введен режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса. За это время на полигоны было вывезено более 9-ти тысяч тонн отходов, однако многие контейнерные площадки до сих пор остаются неубранными. В конце сентября Следственный комитет возбудил против челябинских чиновников уголовное дело о халатности.