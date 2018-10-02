Британский журналист в книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, где, возможно, был бывший директор ФСБ
Британский журналист Марк Урбан в своей книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, в которой, возможно, был замешан бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Сегодня он занимает пост секретаря Совбеза. В книге говорится растратах в мадридской резидентуре ГРУ, которые покрывал некий генерал, находившийся в Москве. По данным источников Урбана, след в конце концов привел к руководству ФСБ и ее директору. Россиянин, который был арестован за госизмену одновременно с Сергеем Скрипалем, якобы был убит после того, как упомянул об этой схеме на допросе в ФСБ. Автор утверждает, что Скрипаль сумел спастись из-за того, что не выдал своих знаний о коррупции в разведке.
Книга Марка Урбана основана, в том числе, на его беседах с Сергеем Скрипалем и называется «Файлы Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».
Комментарии9
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banderobab 02 октября 2018 | 20:06
Мелкобрит-журналист - это звучит как анекдот. ;)
Но... хомячьё прётся от подобных фейков.
dataan 02 октября 2018 | 20:30
Британский журналист, по рассказу Скрипаля,,,. Ну дальше можно уже не читать.
Фуфло полное значит. :)
shicotus_live 02 октября 2018 | 20:07
Вот врали. А ещё Скрнипль сказал, что "Крымнаш", "каклы -п,,.сы", и он уважает как путина. так и российские ж. и не верит. что им надо его отравлять)))
snikkersnepper 02 октября 2018 | 20:27
shicotus_live:
Рано я обрадовался, что Эхо прекратило истерику с Патрушевым. Решили по новой ударить. До дебилов не доходит, что когда Скрипаль "раскрывал" схему в мадридской резидентуре ГРУ, Патрушев сидел не в Москве, а в Петрозаводске, потому что был министром безопасности Карелии. А директором ФСБ он стал только через 4 года - уже после отставки Скрипаля. И никогда в жизни не имел никакого отношения к ГРУ и разведке.
Поэтому, кстати, Скрипаль про Патрушева ничего не сказал. Это целиком изобретение "журналистов".
astet 02 октября 2018 | 20:07
Самый крупный вор
из бывших директоров ФСБ - Путин.
gregor 02 октября 2018 | 20:10
Британский журналист в книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, где, возможно, был бывший директор ФСБ
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Это тот, возможно, был бывший директор ФСБ, который взрывал дома в Москве . возможно . Возможно ...это уверены все мало мальски образованные люди в России . Возможно . ..... Возможно и 86 % ..телевизионного электората ...,как бы догадываются ..., возможно ...но менталитет .... не позволяет соображать самостоятельно , ..... возможно и такое .
Но ...., возможно в ГААГЕ будет доказано ..... всё доказано . Но это возможно скоро .... возможно завтра или послезавтра .... . Может через год .,возможно ..., но будет точно .
andy66 02 октября 2018 | 20:24
не бывает бывших директоров ФСБ!
eduard53 02 октября 2018 | 20:25
Вот тоже удивили! А чего кагэбандиты рвались к власти, если б она не сулила им безнаказанную коррупцию-казнокрадство и прочее воровство?
eternity88 02 октября 2018 | 20:34
Все агенты изменяют своим странам,
А ФСБ не такой, ФСБ не такой, ФСБ не такой!
Все министеры в Рашке тырят из бюджета,
Но Патрушев не такой, он не такой, он не такой!