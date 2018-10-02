Британский журналист в книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, где, возможно, был бывший директор ФСБ

Британский журналист Марк Урбан в своей книге об отравлении Скрипаля описал коррупционную схему, в которой, возможно, был замешан бывший директор ФСБ Николай Патрушев. Сегодня он занимает пост секретаря Совбеза. В книге говорится растратах в мадридской резидентуре ГРУ, которые покрывал некий генерал, находившийся в Москве. По данным источников Урбана, след в конце концов привел к руководству ФСБ и ее директору. Россиянин, который был арестован за госизмену одновременно с Сергеем Скрипалем, якобы был убит после того, как упомянул об этой схеме на допросе в ФСБ. Автор утверждает, что Скрипаль сумел спастись из-за того, что не выдал своих знаний о коррупции в разведке.

Книга Марка Урбана основана, в том числе, на его беседах с Сергеем Скрипалем и называется «Файлы Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона».