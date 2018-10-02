Издание «Инсайдер» нашло новое подтверждение того, что турист Руслан Боширов это полковник ГРУ Анатолий Чепига

В социальной сети «Одноклассники» была опубликована фотография со стенда «Герои России», который находится в Дальневосточном общевойсковом командном училище. Причем фотографию пользователь соцсети сделал в июне прошлого года, когда о Боширове или Чепиге еще никто ничего не слышал.

Напомним, Руслана Боширова, а также Александра Петрова британские власти подозревают в отравлении Скрипалей в Солсбери. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это нонсенсом и частью дезинформационной кампании против России.