Издание «Инсайдер» нашло новое подтверждение того, что турист Руслан Боширов это полковник ГРУ Анатолий Чепига
В социальной сети «Одноклассники» была опубликована фотография со стенда «Герои России», который находится в Дальневосточном общевойсковом командном училище. Причем фотографию пользователь соцсети сделал в июне прошлого года, когда о Боширове или Чепиге еще никто ничего не слышал.
Напомним, Руслана Боширова, а также Александра Петрова британские власти подозревают в отравлении Скрипалей в Солсбери. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это нонсенсом и частью дезинформационной кампании против России.
Комментарии32
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banyi4 02 октября 2018 | 20:03
И чё? К чему эта инфа? )
drillerthriller 02 октября 2018 | 20:05
banyi4: да забей...
dataan 02 октября 2018 | 20:28
Странно, а Instagram уже публикует во всю фото Боширова с доски почёта "Кировского завода" :))))))))))))))))))))))))))))))))))))
zurich_106 02 октября 2018 | 20:38
гейтролльчата-поварята грудью встали на защиту солберийских ватных педерастов
putin_itogy 02 октября 2018 | 20:05
banyi4: К скоропостижной смерти.
на пробежке..
yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 20:11
Мудакииз"Инсайдер", не пора ли вам уже вынести обвинительный приговор Петрову и Боширову? Ну и Путину заодно.
ringo77_1 02 октября 2018 | 20:18
yechomazy___etnopomoyka:
РПора переименовать Инссайтер и Инсрайтер...
meteor1908 02 октября 2018 | 20:23
banyi4: К тому, что Песков сказал: нет такого героя России. Есть геморрой России.
sasass 02 октября 2018 | 20:04
НастояЩИЙ Чепига возможно уже мертв ...
xoxlokost 02 октября 2018 | 20:08
sasass: А настоящий Скрипаль !?))))
shicotus_live 02 октября 2018 | 20:11
sasass: НастояЩИЙ Чепига возможно уже мертв ...
___________________________
Настоящий Скрипаль тоже. Как и его дочь.
Нагло-саксы. хоть и тупые, но следов стараются не оставлять))
lager23 02 октября 2018 | 20:20
shicotus_live: не держите англичан за идиотов, они не загонят себя в тупик, как Путен!
shicotus_live 02 октября 2018 | 20:25
lager23: О, батюшки! Эти идиоты уже давно загнали себя в угол. с теми же брэкситом.))
Да и вообще с тупой внешне политикой.))
Лорды Империи. над которой никогда не заходило солнце. выпрыгивают в гробах из истлевших кальсон, , видя. что товрят их потомки))0
banderobab 02 октября 2018 | 20:04
Инсайдер еще та фейковая помойка. ;)
bazilgu 02 октября 2018 | 20:16
banderobab: В чем фейк? КОНКРЕТНО можете сказать?
shicotus_live 02 октября 2018 | 20:04
Ребяты. продолжайте "расследовать". Я от вашей тупизны рву живот больше, чем от колванов из Камеди))
kottigr1 02 октября 2018 | 20:06
shicotus_live: А вот Чепиге уже не до смеха.. Всю жизнь говорит ему сломали...
shicotus_live 02 октября 2018 | 20:09
kottigr1: Это оБошаров, черный комерц. а вот Чкпиге, подозреваю, на всю эту тему насрать)) Он и не такие клоунады видал.
basman 02 октября 2018 | 20:04
где ж эта фотография?
snikkersnepper 02 октября 2018 | 20:22
basman:
Фотография есть у них на сайте. Разумеется, выполненная с таким качеством и разрешением, что узнать на ней можно хоть Чепигу, хоть Боширова, хоть весь состав редакции ЭМ и половину населения города-героя Москвы.
Все, Эхо Москвы можно на сегодня закрывать. Пошел новый вал истерики.
kryimzdick 02 октября 2018 | 20:06
Чепигой больше, чепигой меньше
nikhl 02 октября 2018 | 20:06
Ну все, все уже ясно всем. Уже Песков более не комментирует. Президент сказал - "гражданские", они ответили - "так точно"...
zztop1960 02 октября 2018 | 20:11
Российские власти вызывают смех , как детсадовцы , пойманные с поличным , продолжают твердить : Это не я , это не я !! Это Васька , наверное
lager23 02 октября 2018 | 20:15
Жаль, что ГРУ опустилось до уровня прапорщиков, но и Президент РФ опустился до уровня преза....
abuvgrobu 02 октября 2018 | 20:18
И о чём говорит эта информация ? Так, какой-то мышиной вознёй занимаются..
korikov 02 октября 2018 | 20:19
Я неделю назад здесь в комментарии дал ссылку на эту памятную доску. Там в 2014 году под фамилией погибшего героя России появилась фамилия Чеиги, так же награждённого орденом героя России.
Вам уже заняться нечем, что ли?
Цитата моего же комментария:
(в комментариях к: [Блог] insider_1 26.09.2018 19:24)
Есть вопросы к расследованию:
1. С памятником Рокоссовскому расположена мемориальная доска героев России и Советского Союза. Разве на мемориальную доску рядом с имена погибших героев увековечиваются имена живых?
http://www.amur.info/news/2012/05/05/58592
2. Групповое фото на котором сравниваются лица. А почему сравнивают лицо человека, который стоит крайний справа, а не тот, который сидит с краю слева или не тот, который сидит посередине? Она все похожи.
kryimzdick 02 октября 2018 | 20:25
korikov: а чё ты так раздираешься, как нанятый?
basman 02 октября 2018 | 20:31
korikov: Разве на мемориальную доску рядом с имена погибших героев увековечиваются имена живых?
да, и мертвые и живые рядом. Это же не кладбище. У нас в городе на доске героев сов союза и соц труда мертвые и живые все по алфавиту идут.
basman 02 октября 2018 | 20:34
korikov: Я неделю назад здесь в комментарии дал ссылку на эту памятную доску.
basman 02 октября 2018 | 20:36
korikov: Я неделю назад здесь в комментарии дал ссылку на эту памятную доску. " ты давал ссылку на памятник, а доска другая , вот она https://www.svoboda.org/a/29521752.html
sbk 02 октября 2018 | 20:20
Пескову впору на больничный с последующим отпуском.
Либо просто "no comment", но это позорненько.
Хотя... им не привыкать.
sim202_ 02 октября 2018 | 20:22
Усы усохли,
Облигация еще шуршит.)))