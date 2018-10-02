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20:00, 02 октября 2018

Издание «Инсайдер» нашло новое подтверждение того, что турист Руслан Боширов это полковник ГРУ Анатолий Чепига

В социальной сети «Одноклассники» была опубликована фотография со стенда «Герои России», который находится в Дальневосточном общевойсковом командном училище. Причем фотографию пользователь соцсети сделал в июне прошлого года, когда о Боширове или Чепиге еще никто ничего не слышал.

Напомним, Руслана Боширова, а также Александра Петрова британские власти подозревают в отравлении Скрипалей в Солсбери. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это нонсенсом и частью дезинформационной кампании против России.

Комментарии

32

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banyi4 02 октября 2018 | 20:03

И чё? К чему эта инфа? )

drillerthriller 02 октября 2018 | 20:05

banyi4: да забей...

dataan 02 октября 2018 | 20:28

Странно, а Instagram уже публикует во всю фото Боширова с доски почёта "Кировского завода" :))))))))))))))))))))))))))))))))))))

zurich_106 02 октября 2018 | 20:38

гейтролльчата-поварята грудью встали на защиту солберийских ватных педерастов

putin_itogy 02 октября 2018 | 20:05

banyi4: К скоропостижной смерти.
на пробежке..

yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 20:11

Мудакииз"Инсайдер", не пора ли вам уже вынести обвинительный приговор Петрову и Боширову? Ну и Путину заодно.

ringo77_1 02 октября 2018 | 20:18

yechomazy___etnopomoyka:
РПора переименовать Инссайтер и Инсрайтер...

meteor1908 02 октября 2018 | 20:23

banyi4: К тому, что Песков сказал: нет такого героя России. Есть геморрой России.

sasass 02 октября 2018 | 20:04

НастояЩИЙ Чепига возможно уже мертв ...

xoxlokost 02 октября 2018 | 20:08

sasass: А настоящий Скрипаль !?))))

shicotus_live 02 октября 2018 | 20:11

sasass: НастояЩИЙ Чепига возможно уже мертв ...
___________________________
Настоящий Скрипаль тоже. Как и его дочь.
Нагло-саксы. хоть и тупые, но следов стараются не оставлять))

lager23 02 октября 2018 | 20:20

shicotus_live: не держите англичан за идиотов, они не загонят себя в тупик, как Путен!

shicotus_live 02 октября 2018 | 20:25

lager23: О, батюшки! Эти идиоты уже давно загнали себя в угол. с теми же брэкситом.))
Да и вообще с тупой внешне политикой.))
Лорды Империи. над которой никогда не заходило солнце. выпрыгивают в гробах из истлевших кальсон, , видя. что товрят их потомки))0

banderobab 02 октября 2018 | 20:04

Инсайдер еще та фейковая помойка. ;)

bazilgu 02 октября 2018 | 20:16

banderobab: В чем фейк? КОНКРЕТНО можете сказать?

shicotus_live 02 октября 2018 | 20:04

Ребяты. продолжайте "расследовать". Я от вашей тупизны рву живот больше, чем от колванов из Камеди))

kottigr1 02 октября 2018 | 20:06

shicotus_live: А вот Чепиге уже не до смеха.. Всю жизнь говорит ему сломали...

shicotus_live 02 октября 2018 | 20:09

kottigr1: Это оБошаров, черный комерц. а вот Чкпиге, подозреваю, на всю эту тему насрать)) Он и не такие клоунады видал.

basman 02 октября 2018 | 20:04

где ж эта фотография?

snikkersnepper 02 октября 2018 | 20:22

basman:

Фотография есть у них на сайте. Разумеется, выполненная с таким качеством и разрешением, что узнать на ней можно хоть Чепигу, хоть Боширова, хоть весь состав редакции ЭМ и половину населения города-героя Москвы.

Все, Эхо Москвы можно на сегодня закрывать. Пошел новый вал истерики.

kryimzdick 02 октября 2018 | 20:06

Чепигой больше, чепигой меньше

nikhl 02 октября 2018 | 20:06

Ну все, все уже ясно всем. Уже Песков более не комментирует. Президент сказал - "гражданские", они ответили - "так точно"...

zztop1960 02 октября 2018 | 20:11

Российские власти вызывают смех , как детсадовцы , пойманные с поличным , продолжают твердить : Это не я , это не я !! Это Васька , наверное

lager23 02 октября 2018 | 20:15

Жаль, что ГРУ опустилось до уровня прапорщиков, но и Президент РФ опустился до уровня преза....

abuvgrobu 02 октября 2018 | 20:18

И о чём говорит эта информация ? Так, какой-то мышиной вознёй занимаются..

korikov 02 октября 2018 | 20:19

Я неделю назад здесь в комментарии дал ссылку на эту памятную доску. Там в 2014 году под фамилией погибшего героя России появилась фамилия Чеиги, так же награждённого орденом героя России.
Вам уже заняться нечем, что ли?

Цитата моего же комментария:

(в комментариях к: [Блог] insider_1 26.09.2018 19:24)

Есть вопросы к расследованию:

1. С памятником Рокоссовскому расположена мемориальная доска героев России и Советского Союза. Разве на мемориальную доску рядом с имена погибших героев увековечиваются имена живых?
http://www.amur.info/news/2012/05/05/58592

2. Групповое фото на котором сравниваются лица. А почему сравнивают лицо человека, который стоит крайний справа, а не тот, который сидит с краю слева или не тот, который сидит посередине? Она все похожи.

kryimzdick 02 октября 2018 | 20:25

korikov: а чё ты так раздираешься, как нанятый?

basman 02 октября 2018 | 20:31

korikov: Разве на мемориальную доску рядом с имена погибших героев увековечиваются имена живых?

да, и мертвые и живые рядом. Это же не кладбище. У нас в городе на доске героев сов союза и соц труда мертвые и живые все по алфавиту идут.

basman 02 октября 2018 | 20:34

korikov: Я неделю назад здесь в комментарии дал ссылку на эту памятную доску.

basman 02 октября 2018 | 20:36

korikov: Я неделю назад здесь в комментарии дал ссылку на эту памятную доску. " ты давал ссылку на памятник, а доска другая , вот она https://www.svoboda.org/a/29521752.html

sbk 02 октября 2018 | 20:20

Пескову впору на больничный с последующим отпуском.
Либо просто "no comment", но это позорненько.
Хотя... им не привыкать.

sim202_ 02 октября 2018 | 20:22

Усы усохли,
Облигация еще шуршит.)))

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