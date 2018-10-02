Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, который объявил голодовку, находится в плохом состоянии

Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, который объявил голодовку с требованием перевести его под домашний арест, находится в плохом состоянии. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека. Правозащитники навестили Крюкова в московском СИЗО №3 и заявили, что в случае продолжения голодовки его здоровье будет в опасности. Сам Крюков прекращать голодовку не намерен. Он считает, что только таким образом может добиться объективного расследования.

По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Между тем, группа была организована штатными сотрудниками ФСБ.