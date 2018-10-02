Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, который объявил голодовку, находится в плохом состоянии
Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, который объявил голодовку с требованием перевести его под домашний арест, находится в плохом состоянии. Об этом сообщается на сайте Совета по правам человека. Правозащитники навестили Крюкова в московском СИЗО №3 и заявили, что в случае продолжения голодовки его здоровье будет в опасности. Сам Крюков прекращать голодовку не намерен. Он считает, что только таким образом может добиться объективного расследования.
По делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Между тем, группа была организована штатными сотрудниками ФСБ.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 19:38
За него провокатор из конторы Вовы виолончельного жрёт в три горла.
dobrabi 02 октября 2018 | 19:47
Чувак сидит в СИЗО. В каком ещё состоянии, кроме плохого, он может, по определению, быть?
ayelet 02 октября 2018 | 19:41
Зато та тварь, что их подставила, жрет с аппетитом
srk2658lu 02 октября 2018 | 19:54
Путин так любит людей, что им мало не покажется...
neon999 02 октября 2018 | 20:32
Ну и мерзость, это ваше ФСБ. Да и вообще, ваше воровское государство, хватающее кого
ни попадя под видом "экстремистов". У вас, журналистов, хватает совести называть
судом и правоохранительными органами этих упырей, которые сами попирают законы ?