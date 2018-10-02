Жителя Новгородской области обвинили по статье о возбуждении ненависти за публикации в соцсети

По данным следствия, в 2016-м году мужчина разместил фотографии, «на которых имелись надписи на английском языке. В переводе на русский они означали нецензурную характеристику по отношению к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов»». О каких именно фразах идет речь, не уточняется, — сообщает «Медиазона».