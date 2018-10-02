Жителя Новгородской области обвинили по статье о возбуждении ненависти за публикации в соцсети
По данным следствия, в 2016-м году мужчина разместил фотографии, «на которых имелись надписи на английском языке. В переводе на русский они означали нецензурную характеристику по отношению к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов»». О каких именно фразах идет речь, не уточняется, — сообщает «Медиазона».
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 02 октября 2018 | 19:35
...любой гражданин вправе давать оценки работы быдло-холуев в погонах, на содержании которого оне и находятся...
danko1 02 октября 2018 | 19:43
oneoretwo: А разве есть слова цензурными какими можно охарактеризовать садистов-полицаев?
oneoretwo 02 октября 2018 | 19:48
danko1: будут нужны слова для характеристики полицаев - найдутся, русский - богатый язык... для нюрнбергского процесса нашлись...
equus 02 октября 2018 | 19:39
Хороших людей мусорами не назовут!.. И не важно, на каком языке...
;-)
seryj_wolk 02 октября 2018 | 19:39
БОльшая часть обиженных не знает на что обижаться, а это уголовное преступление!
wokal 02 октября 2018 | 19:46
Все свободолюбивые люди или умерли или уехали из страны, теперь все получат то за что молчали и не выходили протестовать , освободить страну и народ уже изнутри невозможно всё порализовано силовиками и страхом
sergei_tn 02 октября 2018 | 19:50
То есть, еще и не скажи о них ничего.
ura_123 02 октября 2018 | 19:51
Этож надо СОЦИАЛЬНАЯ группа СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ))))
Социальная группа любителей морских свинок,сиамнских котиков,йорк-терьеров...
Эта страна сошла с ума...
equus 02 октября 2018 | 19:57
ura_123:
Это не группа даже... Это целый КЛАСС в классовой системе современной России...
ura_123 02 октября 2018 | 20:15
equus: В КАСТОВОЙ системе современной россии (с маленькой буквы)...
wokal 02 октября 2018 | 19:51
Убийство Немцова это был сигнал для дальнеишей расправой над народом
vadimp 02 октября 2018 | 20:01
"В переводе на русский они означали нецензурную характеристику по отношению к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов»"
И скоро ли собак будут сажать? А то ведь гавкают, а в переводе на русский ...
sasass 02 октября 2018 | 20:09
Правду сказать - это не значит возбуждение ненависти...
sparky 02 октября 2018 | 20:18
Теперь Навального могут обвинить за возбуждение ненависти к социальной группе любителей кроссовок.