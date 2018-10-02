США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности
США нанесут удар по российским ракетным системам, если их разработкой Москва будет нарушать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон. Она добавила, что США найдут и уничтожат это вооружение до того момента, как оно начнет функционировать. Хатчинсон подчеркнула, что американская сторона на протяжении нескольких лет пытается дать понять России, что она знает о нарушении договора о РСМД.
В последнее время Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении договора, а в мае президент Трамп поручил подготовить пакет санкций против России из-за этого.
Комментарии137
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alex_sionist 02 октября 2018 | 19:56
Ну что поцы подергали америкнского льва за яйца вы всегда думали что эти яйцы у него отсохли .Сейчас вы их увлажните.
piterjanis 02 октября 2018 | 20:04
alex_sionist: там свидомые уже прилипли,да и Россия только по ж...пе может им дать хорошенько.
za_rodinu_za_stalina 02 октября 2018 | 20:04
alex_sionist: дурачок ты то чего радуешься?
пока мы амерам яйца дверью в ответ щемить будем, арабы вас в мелкую пыль сотрут
maestro_air 02 октября 2018 | 20:24
za_rodinu_za_stalina: да вы дверь эту продали давно..или пропили...
za_rodinu_za_stalina 02 октября 2018 | 20:25
maestro_air: значит руками раздавим
hermannhesse456 02 октября 2018 | 20:12
alex_sionist: я интерационалист, но вынужден заявить, что среди евреев тоже встречаются тупые дегенераты.
maestro_air 02 октября 2018 | 20:27
Маша Захарова:
...А мы чо? мы не чо! другие вона чо и то не чо! Хотя наше ничо ничеестее вашего ничего! При том что ваше ничо нашепу ничо в подметки негодится!
piterjanis 02 октября 2018 | 19:59
Это типа как на Украине Тимошенко хотела ЯО применить по Донбассу.Идиотки
blahovdav 02 октября 2018 | 20:08
piterjanis: Это типа как на Украине Тимошенко хотела ЯО применить по Донбассу\\\\Свинопут это может подтвердить??
maestro_air 02 октября 2018 | 20:36
blahovdav: можИт! он скажет: мамой килянус!
solonko 02 октября 2018 | 20:02
Путин, кажется, решил взять американцев на "слабо" и выиграть 4-ую мировую войну?
Довыпендривался, убогий? Теперь в Кремле от перепуга будут писаться и какаться.
za_rodinu_za_stalina 02 октября 2018 | 20:06
solonko: да нет это в штатах как во время карибского кризиса срочно начнут проводить учения ГО
hermannhesse456 02 октября 2018 | 20:09
solonko: идиотина, в твоей семье дегенератов все писаются и какаются , а ты лезешь в интернет.
putin_itogy 02 октября 2018 | 20:02
Даже простой расчёт показывает, что это США смогут при их желании сделать.
Пример: у США 20000 крылатых ракет, 15000 самолётов, 15 авианосцев.
Остального добра тоже хватает.
Что у России?
даже если путинцы выпустят все свои ракеты,(остаток Сатаны, примерно 15-25 ракет) и прочего металлолома, то и в этом случае, Россия НЕ СМОЖЕТ,
нанести тот самый, "неприемлимый ущерб",
который обычно останавливает США от ЛЮБЫХ их крайних решений. Когда на кону жизнь их солдат и гражданского населения.
Здесь - есть заявление, значит США точно ЗНАЮТ,
о реальном положении в российской армии путина.
И это не то положение, что рассказывает телевизор в РФ, и путинские мультики.
Значит США не возьмёшь блефом, они информированы на все 146%.
путин - тебе скоро, байковое солдатское одеяло
(для переноски тщедушного старческого тельца, 1,65 росточком),
и канистра бензина на заднем дворе Кремля..
za_rodinu_za_stalina 02 октября 2018 | 20:09
putin_itogy: даже если путинцы выпустят все свои ракеты...
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один полный залп с АПЛ ПОЛНОСТЬЮ уничтожает США
putin_itogy 02 октября 2018 | 20:18
za_rodinu_za_stalina: Сказки.
Один удар - 40 кТн атомной бомбы, по густонаселённому центру СССР, в 1954 году( "маршалом победы" Жуковым)
не только не смог уничтожить СССР, но и..
Примерно через 30 минут, через ещё дымящийся эпицентр взрыва, прошли пешим ходом сразу 4 полка регулярной армии!
А население, спряталось в погреба, и даже не вспециальные бункера и московское(Нью-Йркское) метро, а просто, через неделю уже вышли на работу.
А вы собираетесь уничтожить США, с превосходящей силой в 20Х раз большей чем убогая мультяшная армия путина, набранная из детей алкоголиков из за Урала..
za_rodinu_za_stalina 02 октября 2018 | 20:31
putin_itogy: ради интереса посмотрите что было в сша во время урагана
для них просто отключения света это конец
patlik 02 октября 2018 | 20:12
putin_itogy: То есть Вы самый осведомленный, у кого что есть? Забавно. А Вас не смущает, что из того что Вы написали, империей зла как раз является США? То есть либо Вы не правильно пишите, либо Путин не злодей. Одно из двух. Как ни будь определитесь за какого из Киселевых вы, за того который на первом или того что в Украине.
kryimzdick 02 октября 2018 | 20:28
patlik: рассуждения о добре и зле тут ни при чем
nikolaitschi 02 октября 2018 | 20:04
Новый виток партнерских отношений. Ответом мог бы стать налог на половые акты.
democ 02 октября 2018 | 20:05
Все поколения хотят "проскочить" Третью Мировую. Каким - то поколениям всё равно не повезёт.
android8835 02 октября 2018 | 20:06
чем наши паханы могут ответить, если всё-таки этот удар произойдёт? да ничем! У Вовочки и его гоп-компании там дочки и сыновья живут, денежки и дворцы тоже там.
ts 02 октября 2018 | 20:07
Надо срочно дать ответ на это хамское заявление: Если Америка запустит хоть одну ракету в сторону России, то США будут стёрты с лица земли и больше никогда и никому не будут угрожать!
sasass 02 октября 2018 | 20:07
Очень странно - это же война без объявления ....
democ 02 октября 2018 | 20:14
sasass: Странно то, что в последнее время на территории России на протяжении нескольких лет постоянно проводятся масштабные учения.
nigelliri56 02 октября 2018 | 20:11
Чёй-то Марго Симоньян вспомнилась с американским флажком.
aleksei123m 02 октября 2018 | 20:12
Замечательное заявление, а то что-то наш "геополитик из ленинградской подворотни" раздухарился.
terens 02 октября 2018 | 20:16
Хотят 3ю мировую - вперед.
nashe_mnenie 02 октября 2018 | 20:16
Лоботомию им, только лоботомия поможет.... Вопрос кто лечить будет.....
gorboy 02 октября 2018 | 20:17
Это больше слова. Но слова в ответ на мысли Путина применить ЯО в ограниченном объеме, чтобы опустить Америку.
badhead 02 октября 2018 | 20:36
gorboy: если насчет исхода поединка еще можно спорить, то в печальной судьбе фанатского сектора можно быть абсолютно уверенным...
yakhinr 02 октября 2018 | 20:25
Надо срочно валить из тех мест, где есть эти наши ракеты, у кого есть возможность- вообще в южное полушарие земли. Очень жаль наш народ и его славное руководство. Опять как в 41-м будут говорить, что враг будет бит на его территории, а потом пострадаем мы, а не они в своих бункерах.
maikl5301 02 октября 2018 | 20:30
Так...Хэтчисон больше не наливать!
ffonarshik 02 октября 2018 | 20:30
Тетя еще не отправлена в отставку?
badhead 02 октября 2018 | 20:32
Ярко. стильно. молодежно.
Хороший современный (вернее постмодерновый) перфоманс.
Трамп талантливый режиссер. Набрал отличную команду актеров , в основном страшных немолодых феминисток.
Очень хорошо.
passanger 02 октября 2018 | 20:34
Это какие-то трудности перевода, по-моему, потому, что в том виде как оно разошлось по русски это нечто... В целом это странное какое-то заявление постпреда США при НАТО...,
безграмотное.
android8835 02 октября 2018 | 20:38
представляю сколько визга завтра будет на центральных телеканалах
r88w556xl4 02 октября 2018 | 20:39
США нанесут удар по российским ракетным системам
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Вот для чего сжимали кольцо НАТО вокруг России, с дальним прицелом ещё с 90-х. Нанесут-то удар США, но с территорий их бобиков-членов НАТО. Бобиков Россия и сотрёт в порошок ответным ударом.