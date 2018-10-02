США нанесут удар по ракетным системам РФ, если Москва нарушит договор о ликвидации ракет средней и малой дальности

США нанесут удар по российским ракетным системам, если их разработкой Москва будет нарушать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявила американский постпред в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон. Она добавила, что США найдут и уничтожат это вооружение до того момента, как оно начнет функционировать. Хатчинсон подчеркнула, что американская сторона на протяжении нескольких лет пытается дать понять России, что она знает о нарушении договора о РСМД.

В последнее время Вашингтон неоднократно обвинял Москву в нарушении договора, а в мае президент Трамп поручил подготовить пакет санкций против России из-за этого.