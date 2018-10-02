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19:10, 02 октября 2018

Еще один карельский историк задержан по подозрению в педофилии

Речь идет о руководителе краеведческого музея, который тесно работал с главой местного «Мемориала» Юрием Дмитриевым.

Развратные действия в отношения 13-летнего мальчика якобы совершил Сергей Колтырин. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору в сентябре. Второй подозреваемый также задержан. Это знакомый Колтырина. Один из фигурантов уже признал вину. По сведениям агентства «Интерфакс», речь идет о Колтырине. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих мужчин.

Сергей Колтырин почти 30 лет возглавляет музей в Медвежьегорске, отвечающий за состояние лесного массива Сандармох, где его соратник Юрий Дмитриев два десятилетия назад обнаружил могилы репрессированных и советских солдат. Главу карельского «Мемориала» уже судили за изготовление порнографических материалов с участием его приемной дочери. Историк был оправдан, но был признан виновным в незаконном хранении оружия. Приговор был обжалован. А против Дмитриева выдвинули новые обвинения – в насильственных действиях сексуального характера.

Юрий Дмитриев находится под арестом.

Комментарии

35

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yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 19:12

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vic1tor 02 октября 2018 | 19:14

Не мытьем , так катаньем. Следователи те же ?

lenin3 02 октября 2018 | 19:29

vic1tor: преступления,видимо,распределены по регионам.Вот Карелии педофилия досталась,Чечне-мужеложство...)))

banderobab 02 октября 2018 | 19:50

Почему молчит Мемориал, защитник престарелых педофилов?!!

poluputing 02 октября 2018 | 20:06

banderobab: а всех ли историков Карелии, а особенно учителей проверили компетентные органы?

oneoretwo 02 октября 2018 | 19:16

...доиграются оне с энтой "педофилией"...

bereshliberalivjamu 02 октября 2018 | 19:22

педолибералы.

vinnidi 02 октября 2018 | 19:29

bereshliberalivjamu: Да да они еще вам ублюдкам пригожинским в штаны серут!!!

eternity88 02 октября 2018 | 20:12

vinnidi: и особливо их начальничкам, которые то и дело на публике в доказательство своей невинности свои обгаженные портки предъявляют .

venezianez49 02 октября 2018 | 19:22

Так там целое мемориально-педофильское сообщество ?
Этого следовало ожидать от такой организации.

democ 02 октября 2018 | 19:27

venezianez49: А я вот никак не ожидал, что Путин прилюдно поцелует пацана в живот... Не странно ли, правда?

vinnidi 02 октября 2018 | 19:33

venezianez49: Я вам пригожинцу скажу больше: огромное целое семейное педофильное сообщество находится в семейном конченного номерного ублюдка-venezlanez49!!!

vinnidi 02 октября 2018 | 19:37

vinnidi: В семейном альбоме-данного номерного ублюдка!!!

eternity88 02 октября 2018 | 20:19

venezianez49: "...педофильское сообщество ?
Этого следовало ожидать от такой организации."

а от скудоумной провинциальной гэбухи, в тупых головах которой кроме ублюдочных сексуальных извращений ничего больше и нет, ничего другого ожидать и не приходится - им на все про все выдали всего одно лекало, чтоб дела шить на неугодных. да и ватной своре для лая больше одного вредно - запутаются.

trans 02 октября 2018 | 19:28

Крысы путинские.

anemon 02 октября 2018 | 19:32

Путинисты клин клином вышибают. Чтобы на поцелуях мальчика в животик народ не концентрировался. Ну, и ещё одна, гораздо более серьезная причина имеется: уж очень хочется историкам мединским историю переписать, в пользу правящей чекистской власти, разумеется.

nestor199 02 октября 2018 | 19:35

Это не просто мемориал, это банда педофилов.

poluputing 02 октября 2018 | 20:12

nestor199: в Сандормохе то украинскую интеллигенцию изничтожали, а историки про финских карателей не верили. Поэтому их стоит угробить по таким статьям. А вы радуйтесь , что на периферии последнюю интеллигенцию уничтожают. А с кем останетесь, недоделанные? С грушниками и фсбэшниками? Они много создадут и, кстати, скоро и до вас дойдут, когда Дмитриевы кончатся

nestor199 02 октября 2018 | 20:19

poluputing: Вы интеллигентов педофилами называете?

poluputing 02 октября 2018 | 20:28

nestor199: до сего дня мне казалось что вы читать умеете, зря , вы входите в число 25% россиянцев без навыков функционального чтения. Всем пригожатам ЛИКБЕЗ за счёт нанимателя иначе снижать расценки за их галиматью

nestor199 02 октября 2018 | 20:34

poluputing: Я не только читать умею, но и со статистикой знаком: две трети лиц осужденных за педофилию, это лица имеющие высшее гуманитарное образование.

abuvgrobu 02 октября 2018 | 19:36

Да там их, оказывается, целая банда педофилов.. ПРавозащитнички сраные..

vinnidi 02 октября 2018 | 19:40

abuvgrobu: Целая банда отпетых педофилов спряталась в семейном альбоме глав-рос-педераста под ником-abuvgrobu !!!

abuvgrobu 02 октября 2018 | 20:23

vinnidi: А ты, когда заходил сюда, деточка, видел ли надпись "Здесь обсуждают юзера abuvgrobu" ? Не видел ? А знаешь, отчего ты не видел такой надписи, деточка ? Ты не видел её оттого, что в этом топике обсуждают педофилов-правозащитников из Карелии . Тебе есть что сказать по этому вопросу, деточка ? Нет ? Так зачем же ты раскрывал свой хлебальник, дурашка ?.. ))

poluputing 02 октября 2018 | 20:35

abuvgrobu: В этом топике я обсуждаю то, что когда закончатся Дмитриевы, а званий и премий всё равно надыть, следующим педофилом-любителем не вы ли будете?

vinnidi 02 октября 2018 | 20:40

abuvgrobu: Послушайте, вы глав-рос-педераст мой дурашка вам в ротик вряд ли поместится, так что готовьтесь ублюдочек и растягивайте его!!!

fikus74 02 октября 2018 | 19:49

abuvgrobu: А главарь у них Чёнкин

good_sky 02 октября 2018 | 19:36

По обвинению в педофилии русских попов
Либерал сразу и безоговорочно поверить готов.
Но готов подвергнуть "кровавый режим" проклятию
Когда за такое судят его либеральную братию!

polikarpich 02 октября 2018 | 20:10

good_sky: А ты правда не понимаешь или прикидываешься?

poluputing 02 октября 2018 | 20:15

good_sky: fikus74: abuvgrobu: nestor199: - четверо из пригожинской банды стервятников-гомофилов.

valtameri 02 октября 2018 | 19:56

Наследники палачей готовы сочинять новые и новые абсурдные обвинения. При этом в тюрьмах насилуют и пытают, и ничего им не будет.

beliy_negr 02 октября 2018 | 20:16

Очередная ложь преступного режима...

good_sky 02 октября 2018 | 20:21

beliy_negr:
Ну что ж, докажи тогда что это ложь!

poluputing 02 октября 2018 | 20:31

good_sky: да вам уже чего только не доказывали, но вы при своих, в глубокой несознанке. Чё зря доказывать рецидивистам, их место на нарах . И оно будет

aleksei123m 02 октября 2018 | 20:23

Это уже что-то запредельное...
Лучше бы придумывали рытье тоннелей в Японию или Англию...
Приговоры под копирку.

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