Еще один карельский историк задержан по подозрению в педофилии

Речь идет о руководителе краеведческого музея, который тесно работал с главой местного «Мемориала» Юрием Дмитриевым.

Развратные действия в отношения 13-летнего мальчика якобы совершил Сергей Колтырин. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору в сентябре. Второй подозреваемый также задержан. Это знакомый Колтырина. Один из фигурантов уже признал вину. По сведениям агентства «Интерфакс», речь идет о Колтырине. Следствие будет ходатайствовать об аресте обоих мужчин.

Сергей Колтырин почти 30 лет возглавляет музей в Медвежьегорске, отвечающий за состояние лесного массива Сандармох, где его соратник Юрий Дмитриев два десятилетия назад обнаружил могилы репрессированных и советских солдат. Главу карельского «Мемориала» уже судили за изготовление порнографических материалов с участием его приемной дочери. Историк был оправдан, но был признан виновным в незаконном хранении оружия. Приговор был обжалован. А против Дмитриева выдвинули новые обвинения – в насильственных действиях сексуального характера.

Юрий Дмитриев находится под арестом.