Генсек НАТО: Альянс не обсуждал вопрос о применении механизма коллективной обороны в ответ на инцидент в Солсбери

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обсуждал вопрос о применении механизма коллективной обороны в ответ на инцидент в Солсбери. Любое применение химического оружия или нервно-паралитического вещества вызывает обеспокоенность среди всех союзников по НАТО. Альянс поддерживает Великобританию, — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос «Эха Москвы».

Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг сказал, что НАТО полностью доверяет британской оценке инцидента в Солсбери и данным, которые получены следствием.