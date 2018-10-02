Генсек НАТО: Альянс не обсуждал вопрос о применении механизма коллективной обороны в ответ на инцидент в Солсбери
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не обсуждал вопрос о применении механизма коллективной обороны в ответ на инцидент в Солсбери. Любое применение химического оружия или нервно-паралитического вещества вызывает обеспокоенность среди всех союзников по НАТО. Альянс поддерживает Великобританию, — заявил Столтенберг, отвечая на вопрос «Эха Москвы».
Ранее на пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг сказал, что НАТО полностью доверяет британской оценке инцидента в Солсбери и данным, которые получены следствием.
Комментарии8
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kottigr1 02 октября 2018 | 19:08
И вот это НАТО создавали что бы оно останавливало новых Гитлеров .. !?..
venezianez49 02 октября 2018 | 19:33
kottigr1:
Вам так не терпится дождаться начала последней войны ?
kottigr1 02 октября 2018 | 19:56
venezianez49: Если война неизбежна, то зачем же её откладывать ?
yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 19:10
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good_sky 02 октября 2018 | 19:15
Ну вот, а пробирка Паура конечно не в счёт!
us101 02 октября 2018 | 19:29
good_sky: Нет, эту лапшу только русским лапшеедам по самые уши напихали. А остальное население планеты прекрасно понимает куда русские оригинал пробирки вывезли и где его сегодня применяют.
good_sky 02 октября 2018 | 19:19
Ну вот, а пробирка Пауэлла конечно не в счёт!
oneoretwo 02 октября 2018 | 19:32
...а пора бы уже...