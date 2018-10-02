Адвокат режиссера: Состояние здоровье Олега Сенцова близко к критическому
Состояние здоровье Олега Сенцова близко к критическому, рассказал в эфире телеканала «Настоящее время» адвокат режиссера Дмитрий Динзе:
«У него обострение, соответственно, проблема с сердцем – сердечная недостаточность. Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками. Так как у него на фоне голодовки изменилось состояние крови, исходя из этого, ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси, которые ему надо сейчас принимать. Исходя из этого, в соответствии с заключением всех специалистов – врачей, которые его обследуют: кардиолог, невропатолог, может быть, даже хирург – ему назначают определенные препараты, которые он принимает дальше на голодовке».
Переговоры о возможном обмене Олега Сенцова зашли в тупик, отметил Дмитрий Динзе.
Комментарии18
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kottigr1 02 октября 2018 | 19:06
Дед Щукарь просто так не выпускает заложников.. Вот если бы надавили на его больную мозоль - нефть или газ, то он этого Сенцова в подарочной упаковке бы прислал, ещё лучше чем был..
yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 19:10
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glotov 02 октября 2018 | 19:17
kottigr1: В упаковке, говорите?
ura_123 02 октября 2018 | 19:07
Сколько там россиян томится в фошистских застенках,штук 80-т?
И чего бы не поменять всех на всех...
romashka__ 02 октября 2018 | 19:14
Негодяи, палачи, людоеды. Надо немедленно освободить Олега Сенцова.
Не отмоетесь. Захватчики.
homa_brutt 02 октября 2018 | 19:31
romashka__: Свободу всяму сброду! Сатрапы!
yechomazy___etnopomoyka 02 октября 2018 | 19:07
"Переговоры о возможном обмене Олега Сенцова зашли в тупик, отметил Дмитрий Динзе."---------- Димасик, а кто с кем "переговаривался"? Йэховское либербыдло друг с другом или ещё кто?
venezianez49 02 октября 2018 | 19:13
yechomazy___etnopomoyka:
Меня тоже заинтересовало - что это за переговоры ?
В остальном - это проблемы Сенцова, с которым носятся как с писаной торбой.
alaniron 02 октября 2018 | 19:18
Как здоровье Надежды Савченко, тоже голодает. Мировые СМИ молчат. А так шумели...
nina51 02 октября 2018 | 19:28
Да дайте ему пожрать, звери
homa_brutt 02 октября 2018 | 19:29
/Состояние здоровье Олега Сенцова близко к критическому/
Через полгода "голодовки" не ослабевает пристальное внимание хомячья к эпохальному подвигу хэроя,состояние которого ,начиная с первого дня демарша, всё время близко к критическому!!!
" И ещё неоднократно выйдет Зайчик погулять!" (С)...
zolingen 02 октября 2018 | 19:29
При всем уважение связка Сенцов- голодовка вызывает улыбку. Фарс со всех сторон. Он демонстративно не ест через рот, ему так же демонстративно не дадут помереть героем и кормят через другие места. Ситуация патовая и может длиться годами.
andrey_yrievich2702 02 октября 2018 | 19:37
//Состояние здоровье Олега Сенцова близко к критическому//
Что-то напоминает... Бинго! Состояние здоровья Надии Савченко, близко к критическому.
Вы вляпались, чмыри...
abuvgrobu 02 октября 2018 | 19:39
Пусть этот адвокат громче орёт, что ли, а то в его вопли уже никто не верит
tprfrund001 02 октября 2018 | 19:51
А в Москве - гастрономический фестиваль!
poluputing 02 октября 2018 | 20:03
Обратите внимание, на фамилию Сенцов пригожата в стойке и оргазмируют , заливаясь визгливым лаем
cromwel 02 октября 2018 | 20:12
Режиссер смекнул, что пендосам он не нужен и резко сказался больным.
poluputing 02 октября 2018 | 20:19
cromwel: когда же вы наконец смекнёте , что Рассее ни вы, ни те , кого можно было бы обменять на Сенцова, не нужны и даром. Бабы ещё мокшей - ублюдков нарожают