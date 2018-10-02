Адвокат режиссера: Состояние здоровье Олега Сенцова близко к критическому

Состояние здоровье Олега Сенцова близко к критическому, рассказал в эфире телеканала «Настоящее время» адвокат режиссера Дмитрий Динзе:

«У него обострение, соответственно, проблема с сердцем – сердечная недостаточность. Ревматизм нижней конечности, плюс проблемы появились с печенью и почками. Так как у него на фоне голодовки изменилось состояние крови, исходя из этого, ему назначили определенные лекарства, глюкозу прокапать, питательные смеси, которые ему надо сейчас принимать. Исходя из этого, в соответствии с заключением всех специалистов – врачей, которые его обследуют: кардиолог, невропатолог, может быть, даже хирург – ему назначают определенные препараты, которые он принимает дальше на голодовке».

Переговоры о возможном обмене Олега Сенцова зашли в тупик, отметил Дмитрий Динзе.