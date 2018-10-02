Московское метро и МЦК этой ночью будут работать на час дольше обычного

Это связано с проведением матча ЦСКА – «Реал», который состоится на стадионе «Лужники». Он начнется в 10 вечера. Ожидается большое количество зрителей. Работа метро продлевается для того, чтобы все болельщики смогли спокойно разъехаться по домам, — сообщает «Интерфакс».