Московское метро и МЦК этой ночью будут работать на час дольше обычного
Это связано с проведением матча ЦСКА – «Реал», который состоится на стадионе «Лужники». Он начнется в 10 вечера. Ожидается большое количество зрителей. Работа метро продлевается для того, чтобы все болельщики смогли спокойно разъехаться по домам, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии2
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