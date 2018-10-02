Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке, ее признали виновной в мошенничестве

Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке Ольге Журавлевой, которую признали виновной в мошенничестве. Ее обвинили в том, что она получала пособие по безработице и неофициально подрабатывала уборщицей в пиццерии. Мировой суд назначил Журавлевой 120 часов обязательных работ.

Эта история получила широкий резонанс в средствах массовой информации, после чего к областному прокурору с просьбой разобраться в деле Журавлевой обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов.