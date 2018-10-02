Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке, ее признали виновной в мошенничестве
Прокуратура Саратовской области предложила отменить приговор матери-одиночке Ольге Журавлевой, которую признали виновной в мошенничестве. Ее обвинили в том, что она получала пособие по безработице и неофициально подрабатывала уборщицей в пиццерии. Мировой суд назначил Журавлевой 120 часов обязательных работ.
Эта история получила широкий резонанс в средствах массовой информации, после чего к областному прокурору с просьбой разобраться в деле Журавлевой обратился депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Комментарии8
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polikarpich 02 октября 2018 | 18:36
То есть, они готовы были даже эти копейки отнять и засудить за это? Если бы не общественный резонанс, так бы оно и было.
Сейчас какая-нибудь пригожинская тварь напишет, что её надо было вообще на Колыме сгноить.
novyyrusic 02 октября 2018 | 18:58
polikarpich: Вообще-то ей должны были выплачивать не только нищенское пособие по безработице, что-то там 900 рублей, но и пособие на ребенка, доплачивать до минимального прожиточного уровня. И много еще асяких льгот у нее должно быть по оплате жилья и коммуналки.
А вместо этого ... Это Расея.
yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 18:36
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democ 02 октября 2018 | 18:38
Мы всё таки ЛЮДИ? Или ЗВЕРИ? То, что происходит, наверное - второе.
kypykyky 02 октября 2018 | 18:39
Озверели совсем?
вЯликая страна? За копейку удавить готовы.
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 18:45
Значит заместителю губера в Воронеже 23 оклада на поддержку штанов это правильно. Тоже мне нашли козлы преступницу.
trans 02 октября 2018 | 18:45
Путинская вертикаль только так гребет миллионы/миллиарды и никаких проблем. А людей готовы за гроши загнобить, мрази.
us101 02 октября 2018 | 18:59
Сама доброта, а ведь могли-то и расстрелять!