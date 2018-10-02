Президент Путин назначил новых исполняющих обязанностей губернаторов Липецкой и Курганской областей. Липецкую область возглавил Игорь Артамонов, который ранее был вице-президентом Сбербанка, а исполняющим обязанности главы Курганской области стал Вадим Шумков. До назначения на этот пост он был заместителем губернатора Тюменской области.