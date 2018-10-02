Путин назначил новых исполняющих обязанностей губернаторов Липецкой и Курганской областей
Президент Путин назначил новых исполняющих обязанностей губернаторов Липецкой и Курганской областей. Липецкую область возглавил Игорь Артамонов, который ранее был вице-президентом Сбербанка, а исполняющим обязанности главы Курганской области стал Вадим Шумков. До назначения на этот пост он был заместителем губернатора Тюменской области.
Комментарии4
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yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 18:37
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abuvgrobu 02 октября 2018 | 18:39
Осенний «губернаторский листопад» - судорожная реакция Кремля на скандальные провалы ЕдРа на губер выборах в Приморье, Хабаровске, Владимире и Хакасии. Имитируют обновление кадров: 3 губернатора сняты с постов, ещё два сами ушли в отставку. Боятся усиливающийся протест населения
aleks50 Алексей Клубников 02 октября 2018 | 18:54
Про них ещё дедушка Крылов писал :
... А вы друзья как не садитесь.."
И в общем хрен куда годитесь
dedmoroz 02 октября 2018 | 18:59
Он вообще в курсе , что Россия федеративное государство ?