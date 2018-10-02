Действующий победитель Лиги Чемпионов «Реал» сыграет сегодня в рамках группового турнира в Москве против ЦСКА

Действующий победитель Лиги Чемпионов мадридский «Реал» сыграет сегодня в рамках группового турнира в Москве против ЦСКА.

После первого матча с чешской Викторией ЦСКА получил хорошую прессу в России, поскольку сумел отыграться, уступая 0:2, более того, мог и победить. Арбитры не засчитали гол в ворота хозяев. «Реал» же разгромил «Рому» со счетом 3:0. По мячу забили лидеры команды Иско и Гаррет Бэйл. Вот только московская публика их сегодня не увидит. Иско недавно перенес аппендицит, а Бэйл получил травму паха в матче чемпионата Испании против мадридского «Атлетико».

Не выйдут на поле в Москве и два ведущих защитника сливочных — Марсело и Сехио Рамос. Причем, если первому помешала травма, то второй получил несколько дней отдыха решением главного тренера Реала Хулена Лопетеги.



Во многом из-за кадровых проблем «Реал» в последних двух матчах Чемпионата не смог забить. И набрал всего одно очко. Любопытно, сможет ли воспользоваться спадом в игре мадридцев армейский клуб. У ЦСКА, впрочем, тоже есть травмированные. А один из лидеров Алан Дзагоев едва восстановился после очередного повреждения.

Добавим, что принимать Реал армейцы будут в Лужниках. О чем заранее договорились с УЕФА. Арена ЦСКА на Песчаной вмещает всего 30 000 болельщиков и спроса на билеты удовлетворить не может.



Матч группового этапа Лиги Чемпионов между ЦСКА и «Реалом» начнется в 22 часа по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.