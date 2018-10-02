Ученые из США, Канады и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по физике
Об этом сегодня днем было объявлено в Стокгольме. Высшей научной награды удостоены Артур Эшкин, Донна Стрикланд и Жерар Мур. Академия отметила их новаторские изобретения в области лазерной физики, — сказала член Нобелевского комитета Ольга Ботнер:
«За последние шестьдесят лет лазеры и девайсы на основе лазеров стали незаменимы в разных сферах общества. Лазеры обеспечивают высокую мощность на небольшом пространстве. Они полезны для резки, сварки, бурения и микрообработки. Сегодня мы празднуем изобретения в сфере лазерной физики, которые открыли новые научные перспективы. Но что более значимо, они уже приносят пользу обществу. Это и оптические пинцеты, которые позволяют контролировать крошечные живые организмы, и технология усиления, которая позволяет создавать компактные оптические импульсы высокого напряжения».
Размер Нобелевской премии в этом году составляет чуть более одного миллиона долларов. Эти деньги поделят не поровну: американец Артур Эшкин получит половину, а вторую разделят между собой Стрикленд и Мур.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 18:38
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.tk ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.tk
nina51 02 октября 2018 | 18:38
Ученные Исраэля снова в пролете, деградация науки в еврейском государстве (((
ura_123 02 октября 2018 | 18:48
nina51: Не знаешь почему Рогозина нет среди номинантов?
ura_123 02 октября 2018 | 18:50
nina51: Кстати,Артур ЭШКИН он по твоему хто? ))))