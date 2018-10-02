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18:27, 02 октября 2018

Ученые из США, Канады и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по физике

Об этом сегодня днем было объявлено в Стокгольме. Высшей научной награды удостоены Артур Эшкин, Донна Стрикланд и Жерар Мур. Академия отметила их новаторские изобретения в области лазерной физики, — сказала член Нобелевского комитета Ольга Ботнер:

«За последние шестьдесят лет лазеры и девайсы на основе лазеров стали незаменимы в разных сферах общества. Лазеры обеспечивают высокую мощность на небольшом пространстве. Они полезны для резки, сварки, бурения и микрообработки. Сегодня мы празднуем изобретения в сфере лазерной физики, которые открыли новые научные перспективы. Но что более значимо, они уже приносят пользу обществу. Это и оптические пинцеты, которые позволяют контролировать крошечные живые организмы, и технология усиления, которая позволяет создавать компактные оптические импульсы высокого напряжения».

Размер Нобелевской премии в этом году составляет чуть более одного миллиона долларов. Эти деньги поделят не поровну: американец Артур Эшкин получит половину, а вторую разделят между собой Стрикленд и Мур.

Комментарии

4

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yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 18:38

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nina51 02 октября 2018 | 18:38

Ученные Исраэля снова в пролете, деградация науки в еврейском государстве (((

ura_123 02 октября 2018 | 18:48

nina51: Не знаешь почему Рогозина нет среди номинантов?

ura_123 02 октября 2018 | 18:50

nina51: Кстати,Артур ЭШКИН он по твоему хто? ))))

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