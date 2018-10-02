Ученые из США, Канады и Франции стали лауреатами Нобелевской премии по физике

Об этом сегодня днем было объявлено в Стокгольме. Высшей научной награды удостоены Артур Эшкин, Донна Стрикланд и Жерар Мур. Академия отметила их новаторские изобретения в области лазерной физики, — сказала член Нобелевского комитета Ольга Ботнер:

«За последние шестьдесят лет лазеры и девайсы на основе лазеров стали незаменимы в разных сферах общества. Лазеры обеспечивают высокую мощность на небольшом пространстве. Они полезны для резки, сварки, бурения и микрообработки. Сегодня мы празднуем изобретения в сфере лазерной физики, которые открыли новые научные перспективы. Но что более значимо, они уже приносят пользу обществу. Это и оптические пинцеты, которые позволяют контролировать крошечные живые организмы, и технология усиления, которая позволяет создавать компактные оптические импульсы высокого напряжения».

Размер Нобелевской премии в этом году составляет чуть более одного миллиона долларов. Эти деньги поделят не поровну: американец Артур Эшкин получит половину, а вторую разделят между собой Стрикленд и Мур.