Сергей Скрипаль, возможно, имел информацию о коррупционных схемах в руководстве российских спецслужб

Сергей Скрипаль, ставший жертвой отравления в Великобритании, возможно, имел информацию о коррупционных схемах в руководстве российских спецслужб. Новые данные по отравлению в Солсбери и о личности бывшего офицера ГРУ появились сегодня в западной прессе.

Ссылаясь на новую книгу дипломатического и военного обозревателя Би-Би-Си Марка Урбана, газета Нью-Йорк таймс пишет, что Сергей Скрипаль рассказал журналисту о коррупционной сети в российской спецслужбе во время серии долгих интервью в прошлом году. Речь шла о нескольких офицерах ГРУ, работавших в штаб-квартире российской военной разведки в Мадриде в середине 90-х, когда, как пишет газета, дисциплина советских времен в спецслужбах заметно ослабла. Скрипаль, уже бывший в то время информатором МI6, передал Великобритании имена офицеров-разведчиков, которые осуществляли закупки товаров по завышенным ценам и придумывали фиктивные статьи расходов, распределяя полученную прибыль среди своего руководства. Благодаря переданной Скрипалем информации британские власти помогли Испании завербовать офицера ВМФ, который позже, в 2004 году был найден задушенным на больничной койке после допроса агентами российской военной разведки. Руководители Скрипаля в Лондоне, предвидя для него такую же участь, предложили ему убежище, но он решил вернуться в Россию, где вскоре был арестован, сообщает Нью-Йорк таймс, приводя данные вышедшей в свет книги. Ее автор, со слов бывшего разведчика, рассказывает, что тот был глубоко разочарован распадом СССР, чувствовал отвращение к Ельцину и смог избежать принесения присяги на верность Российской федерации. В 1992 году Скрипаль пытался оставить военную разведку, заявив руководителю ГРУ, что не хочет служить новому правительству, однако, как отмечается в книге, из-за нехватки кадров его заявление принято не было, а сам он был отправлен служить в «теплое место» в Мадриде.

Марк Урбан, автор книги «Дело Скрипаля. Жизнь на грани смерти российского шпиона», приводя на ее страницах мнение неназванного британского разведчика, предполагает, что Сергей Скрипаль был отравлен после того, как российские спецслужбы не смогли обнаружить главного в своем списке на уничтожение – скрываемого ЦРУ Александра Потеева, который в 2010 году сдал американцам обширную сеть российских нелегалов, долгое время работавших в США.

В одном из опубликованных в книге интервью Скрипаль рассказал Урбану, что его покойная жена Людмила однажды помогла ему переправить текст тайного донесения, написанного невидимыми чернилами, которое предназначалось для его куратора из британской MI6.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать новые данные по «делу Скрипалей. Зато выступил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Все случившееся он назвал «провокацией».