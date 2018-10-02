Пассажирский паром загорелся сегодня в Балтийском море
Он шел из Литвы в Швецию. На борту находится 335 человек. Никто не пострадал, но экипаж запросил для людей эвакуацию. На помощь парому идут другие суда. Их прибытие в район ЧП ожидается примерно через 2 часа.
Комментарии1
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yulya_tsikina23 02 октября 2018 | 18:39
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