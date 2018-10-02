Большинство россиян (66%), хранят свои сбережения в отечественной валюте
Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ. Доллары или евро есть только у 8% жителей страны. Примерно каждый третий сообщил социологам, что сбережений у них нет совсем.
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Это показал опрос, проведенный ВЦИОМ. Доллары или евро есть только у 8% жителей страны. Примерно каждый третий сообщил социологам, что сбережений у них нет совсем.
Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке Пострадавший от отравления в Солсбери Сергей Скрипаль в своё время передал британской разведке Ми-6 информацию о коррупционной схеме в российской разведке в 90-е годы. Она вела к Николаю Патрушеву
Комментарии4
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seryj_wolk 02 октября 2018 | 18:29
Как говорил покойный Задорнов: ну тупые!
vadimp 02 октября 2018 | 18:41
"Большинство россиян (66%), хранят свои сбережения в отечественной валюте"
Ну дык "мазахисты" же. Их раз за разом оббирают (последний раз дык ваще в двое) а оне все в рублях. :)))
ura_123 02 октября 2018 | 18:52
Ясен перец,чай не баянисты Ролдугины )))
ser_gey_love_roff 02 октября 2018 | 18:56
Это тот редкий случай, когда я согласен с Лавровым.